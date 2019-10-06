YDÜ’de 3 sergi Taçoy tarafından açılacak

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müjde Ayan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedret Yaşar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Ramazan Can ve Özlem Can, Ankara Devlet Opera Balesi Baş Ressamı Talat Ayhan’dan oluşan 9 Türkiyeli akademisyen ve sanatçının ayrı ayrı hazırladığı 55 eser ile Kazakistanlı sanatçılar Botagoz Tolesh, Aitkali Zhaysanbaev, Kuanysh Bazargaliev, Sergey Anarbekov, Yergali Palymbetov tarafından hazırlanan 24 eser ve Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov’in 45 eserinden oluşan kişisel resim sergisi ile toplam 124 eserden oluşan üç ayrı sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, toplam 124 eserden oluşan üç ayrı serginin açılışı, 8 Ekim Salı günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

06/10/2019 17:05