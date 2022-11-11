YDÜ’de 'Cumhuriyet Sergisi'

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11/11/2022

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YDÜ’de 'Cumhuriyet Sergisi'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri sergi düzenliyor.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 17 Kasım Perşembe, 16.00’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak, resim, heykel, seramik ve baskı resim eserlerinden oluşan “Cumhuriyet Sergisi” 25 Kasım’a kadar hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

11/11/2022 15:19
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TAGS: YDÜ, cumhuriyet, Sergi,
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