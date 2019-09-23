YDÜ’de İki Sergi Açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistan’dan 4 ressamın özel olarak hazırladığı eserlerin yer alacağı bir sergi ile Türkiye’den 6 sanatçının eserlerinin yer alacağı ikinci bir sergi yarın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde ziyarete açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için düzenlenen sergide Kazakistanlı Murat Zhetpissaliev, Shalkar Kabdesh, Kazhybek Baimuldin ve Bakhytbek Talkambaev’in özel olarak hazırladığı 25 eser; Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’nde de Türkiye’den akademisyen sanatçılar Eren Laçin, Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Şeyma Topçu, Ümmihan Bulut, Yalda Jafari Yaghin, Asiye Sarioğlu Demirörs’ün 35 eseri yer alacak

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak olan sergilerin açılış töreni 08:30’da başlayacak.

23/09/2019 12:40