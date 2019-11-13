YDÜ’de medyadaki sorunlar tartışılacak
YDÜ İletişim Fakültesi “KKTC Medya Mevzuatındaki Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu” düzenliyor
13/11/2019
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YDÜ İletişim Fakültesi, “KKTC Medya Mevzuatındaki Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu” düzenliyor.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Sempozyum, yarın 13:00 – 15:45 saatleri arasında, İletişim Fakültesi Turuncu Anfi’de yer alacak.
Sempozyumun programı ve konuşmacıları şöyle:
13.00- Açılış
13.15- Birinci oturum: KKTC’de medya özgürlüğü açısından yasal ve idari düzenlemelerin yeterliliği
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay
13.15-Sami Özuslu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı)
13.30- Şafak Öneri (Eski KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı)
14.00- Öncel Polili (Hukukçu)
13.45- Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder (Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
14.15-Soru – Cevap
14.30-14.45 Kahve molası
14.45- İkinci oturum: Yeni medyada hak, özgürlük ve sorumlulukların düzenlenmesi
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç
14.45- Doç. Dr. Bilge Narin (Hacı Bayram Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi)
15.00- Sevilay Tacel (Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hukukçusu)
15.15- Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay (Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi)
15.30- Soru – Cevap
15.45- Kapanış