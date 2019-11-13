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YDÜ’de medyadaki sorunlar tartışılacak

YDÜ İletişim Fakültesi “KKTC Medya Mevzuatındaki Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu” düzenliyor

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13/11/2019

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YDÜ’de medyadaki sorunlar tartışılacak

YDÜ İletişim Fakültesi, “KKTC Medya Mevzuatındaki Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu” düzenliyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Sempozyum, yarın 13:00 – 15:45 saatleri arasında, İletişim Fakültesi Turuncu Anfi’de yer alacak.

Sempozyumun programı ve konuşmacıları şöyle:

13.00- Açılış      

13.15- Birinci oturum: KKTC’de medya özgürlüğü açısından yasal ve idari düzenlemelerin yeterliliği

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay

13.15-Sami Özuslu (Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı)

13.30- Şafak Öneri (Eski KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı)

14.00- Öncel Polili (Hukukçu)

13.45- Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder (Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi)

14.15-Soru – Cevap

14.30-14.45 Kahve molası

14.45-   İkinci oturum: Yeni medyada hak, özgürlük ve sorumlulukların düzenlenmesi

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç

14.45- Doç. Dr. Bilge Narin (Hacı Bayram Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi)

15.00- Sevilay Tacel (Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hukukçusu)

15.15- Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay (Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi)

15.30- Soru – Cevap

15.45- Kapanış

13/11/2019 17:46
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TAGS: YDÜ’de medyadaki sorunlar tartışılacak, haber, kıbrıs,
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