YDÜ’de resim sergisi açıldı

Kırgızistan resim sanatçıları Ibraimov ile Abakirov’un kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kırgızistan resim sanatçıları Ruslan Ibraimov’un 20 eserinden oluşan (Melodi) adlı sergi ve Azamat Abakirov’un 19 eserinden oluşan (Ebedi Görüntüler) adlı iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser ile ve Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları 30 eserden oluşan iki ayrı karma sergisi açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılışta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel sergileri açılacak Kırgızistanlı sanatçı Azamat Abakirov, Ruslan Ibraimov ile Kazakistanlı sanatçılar adına Natalya Ligay, Türkiye baskı resim sanatçıları adına Utku Öksüz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistan Sanatçıları; Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov veNurtay Zhardemov ile Türkiye Sanatçıları; Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak, Yurduşen Konanç ve Utku Öksüz’e teşekkür belgeleri , kişisel sergisi açılacak Kırgızistanlı sanatçılar Ruslan Ibraimov ile Azamat Abakirov’a Gümüş Anahtar onur ödülü takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 07 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

27/01/2020 18:56