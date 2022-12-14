YDÜ’de thalassemia konuşulacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yarın thalassemia konusunda etkinlik düzenlenecek.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, YDÜ Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve Kıbrıs Tür Genetik Derneği Başkanı Mahmut Çerkez Ergören ve Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli “Yaşam Tarzım Thalassemia” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

Yarın 13.00’te Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yer alacak söyleşide thalassemia hastalığı ile yaşamak, hastalığı önleme çalışmaları ve thallasemia tedavisi gibi konular ele alınacak.

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14/12/2022 10:29