YDÜ’den 10’da 10

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de 10. hafta Perşembe akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan iki karşılaşmada Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) gecenin galip gelen ekipleri oldu. Ligin yenilgisiz lideri YDÜ elde ettiği galibiyetle normal sezonda oynadığı 10’uncu maçından da galibiyetle ayrılırken, RDÜ normal sezonu üçüncü tamamladı.

RDÜ üçüncü sırada tamamladı: 77-62

Günün ilk mücadelesinde RDÜ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşılaştı. Rakibini 77-62 mağlup eden RDÜ ligdeki 5’inci galibiyetini aldı. RDÜ, rakibi karşısında 20-15, 36-34, 57-47 ve 77-62’lik skorlarla galibiyete uzandı. UKÜ’de 24 sayı ile oynayan Joseph King Mudiangombe maçın en skorer oyuncusu olurken, RDÜ adına 18 sayı kaydeden James Baker Jr ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı. Bu sonuçla RDÜ normal sezonu üçüncü sırada noktaladı.

YDÜ’nün bileği bükülmedi: 54-64

Günün diğer karşılaşmasında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ligin yenilgisiz lideri YDÜ karşılaştı. Mücadeleyi 64-54 kazanan YDÜ normal sezonda oynadığı 10’uncu maçı da galibiyetle tamamladı. YDÜ’ye ligdeki 10’uncu galibiyet 16-7, 30-25, 55-37 ve 64-54’lük periyotlar sonunda geldi. DAÜ’den Uğur kaya ve YDÜ’den Fuat Farisoğlu 18’er sayılık performansları ile maçın en skorer oyuncuları oldular.

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08/04/2022 09:17