YDÜ’den cimnastiğe tam destek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Erbulut Cimnastik Kulübü ve KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 5 Mayıs Pazar günü RA 25 Spor Salonunda gerçekleştirilen cimnastik şöleni, oldukça başarılı bir şekilde yapılmıştı.

Aralarında Türkiye’den gelen kulüplerin de olduğu 14 kulüp ve toplam 271 sporcunun katıldığı Yakın Doğu Üniversitesi & Erbulut Cimnastik Şöleninde, Türkiye’den gelen uluslararası hakemler de görev yapmıştı.

Her zaman cimnastiğe büyük destek veren Yakın Doğu Üniversitesi ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılan cimnastik şölenini Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanı İrfan Suat Günsel, Mütevelli Heyeti üyeleri Cemre Günsel, Aziz Günsel ile Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap da izleyerek destek verdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Near East Bank yetkilileri, gün boyu süren şöleni KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte izlediler.

15/05/2024 09:34