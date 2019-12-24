YDÜ’den iki sergi birden…

Kazakistanlı Sanatçı Daurenbek Beknazarov ile Tacikistanlı sanatçı Bahrom İsmatov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan ve toplam 43 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) verilen bilgiye göre, sergi Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov’a ait 21 eser ile Bahrom İsmatov’a ait 22 eserden oluşacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sergiler 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

24/12/2019 21:01