YDÜ’den kritik galibiyet: 69-64

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de sona doğru yaklaşılırken, birbirinden çetin maçlar oynanmaya devam ediyor.

Zirveyi birebir ilgilendiren maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk periyotta 9 sayılık üstünlük kuran YDÜ’ye karşı RDÜ ikinci periyotta aynı sayıda fark buldu ve devre 32-32 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte başa baş mücadele devam etti ve son periyota 47-47 beraberlikle girildi.

Final periyoduna RDÜ daha iyi başladı ve son dakikalara kadar üstünlüğünü sürdürdü. YDÜ bitime az bir zaman kala maçı çevirmeyi başararak son derece kritik bir galibiyete imza attı.

6 kez üstünlük değişimi, 9 kez de eşitliğin yaşandığı maçta YDÜ’den Batu Aybars 20, Alp Kıvanç Rıza da 19 sayı ile oynadı. RDÜ’nün en etkili oyuncusu 20 sayı 17 ribaunt ile oynayan Emmanuel Ilenekhian oldu.

METGİN ÜNİLİG PUAN DURUMU

TAKIM O G M

1-YDÜ 9 6 3

2-BAÜ 9 6 3

3-RDÜ 9 6 3

4-DAÜ 9 5 4

5-GAÜ 9 3 6

6-ODTÜ 9 1 8

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25/03/2023 18:33