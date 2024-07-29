YDÜ U 16 takımı oyuncusu Doruk Hıfzıoğlu Beşiktaş'ta

Yaz döneminde katıldığı seçmelerde tüm antrenörlerin ortak kararı ile beğeni toplayarak İstanbul ekibinin hazır kadrosuna takviye yapılan 2 oyuncudan 1 i olmaya hak kazanmıştır. Hıfzıoğlu İlkokuldan beri kulüp olarak antrenörler Ahmet Dağer ve Ayhan Birsel ile birlikte çalısmaktaydı. Oyuncu aynizamanda tarihte ilk kez Kıbris'ta ortaokullarda Türkiye 4.sü olan ve Türkiyede liselerarasi en iyi 8 okul takimi arasina giren takimlarinda bir parcasıydi. Doruk bu yıl İstanbul liginde Beşiktaş takımının bir parçası olarak Şampiyonluk ve Şampiyonaya direk katilma hedefi ile mücadele edecek.

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