Yedek subaylık aday adaylığına müracaat edenler için son yoklama 10 Mart’ta

YAYIN TARİHİ:
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26/02/2025

Yedek subaylık aday adaylığına müracaat edenler için son yoklama 10 Mart’ta

Yedek subaylık aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamasının 10 Mart’a olacağı açıklandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylığına 7 Mart’a kadar müracaat edenlerin son yoklaması 10 Mart’ta 08.30 - 16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Yedek subaylık, aday adaylığı
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