Yedi ülkeden KKTC'ye girişler durduruldu

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun vatandaşları KKTC'ye giremeyecek

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06/05/2021

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Yedi ülkeden KKTC'ye girişler durduruldu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verdi

06/05/2021 20:38
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TAGS: kktc, kısıtlama, koroanvirüs
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