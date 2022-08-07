Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Yedidalga Aquatlonu gerçekleşti.

Aquatlon Tuğcan ve Anastasia’nın Triatlon Federasyonu sezonun ilk aquatlon yarışını gerçekleştirdi. Sıcak yaz aylarında organize edilen ve bisiklet parkurunun yer almadığı Aquatlon yarışında sporcular koşu-yüzme-koşu parkurlarında mücadele ediyor. Yedidalga Plajı’nda gerçekleşen Aquatlon yarışında en iyi zamanı Tüfekçi’den Tuğcan Özkızan elde etti. Kadınların en hızlısı ise Aspava’dan Anastasia Chernova oldu. 2,5 kilometre koşu, 1 kilometre yüzme ve tekrardan 2,5 kilometre koşu etaplarından oluşan Yedidalga Aquatlonu’nda, Triatlon Federasyonuna üye Ares, Aspava ve Tüfekçi Spor Kulüpleri ile ferdi sporcular mücadele etti. Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı ve Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı ile kulüplerin idarecileri tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle: Kadınlar genel klasman sonuçları:

1.Anastasia Chernova Aspava 57:51.7

2.Melda Ünal Ares 59:20.0

3.İlayda Teker Ares 59:23.4

4.Kardelen Demirkıran Ares 1:03:04.6

5.Emine Sevil Demirkıran Ares 1:03:29.9

6.Nuran Öze Ares 1:08:10.9

7.Teyfide Meliz Vaiz Ferdi 1:16:37.8

8.Yara Toaimah Ferdi 1:34:00.5

Erkekler genel klasman sonuçları:

1.Tuğcan Özkızan Tüfekçi 43:47.7

2.Enis Alcici Ares 43:50.1

3.Şevki Ahcıhoca Aspava 45:39.6

4.Yusufcan Hasan Sensoy Ares 46:09.1

5.Ersun Hasan Tüfekçi 48:44.8

6.Ahmet Erden Ares 50:19.7

7.Umut Yılmaz Ares 51:05.4

8.Ayer Alçıcı Ares 51:12.9

9.Hasan Deniz Akbora Aspava 52:02.0

10.Tolgu Özyolaç Ares 54:16.4

11.Alex Shchukin Ferdi 54:20.7

12.Mustafa Kaya Ferdi 56:19.8

13.Ali Dükyancı Tüfekçi 56:51.8

14.Barış Mamali Ferdi 56:58.1

15.Kemal Taşçı Ares 57:37.5

16.Kerem Güneşer Tüfekçi 58:48.1

17.Yetkin Öngün Ferdi 1:02:13.8

18.Aidar Abrayev Ferdi 1:03:28.5

19.Ferhat Bakay Tüfekçi 1:05:10.6

2 0.M u s t a f a R e n d e F e r di 1:0 5:1 6.3

2 1.C a n Ö z d e mir F e r di 1:0 9:2 9.9

2 2.E r d a Ş e r e b e t F e r di 1:1 2:0 4.5

2 3.D o ğ u ş A r m a n T ü f e k çi 1:1 3:0 2.3

2 4.T u n ç B e r k S a rı T ü f e k çi 1:2 4:0 4.8

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07/08/2022 12:19