''Yedidalga Kültür Sanat Festivali'' cumartesi yapılıyor

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19/09/2024

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''Yedidalga Kültür Sanat Festivali'' cumartesi yapılıyor

“Yedidalga Kültür Sanat Festivali” cumartesi yapılıyor.

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Atalar yaptığı yazılı açıklamada, Festivalin 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.30-23.00 arasında Yedidalga’da Soli Ören yerinde, Yedidalga Folklor Derneği tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Festival, Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yeşilırmak ile Yedidalga Muhtarlıkları, Yedidalga Folklor Derneği, Yeşilırmak Balıkçılar Derneği, Yedidalga Balıkçılar Birliği,  Yedidalga Spor Kulübü, Yedidalga-Denizli Avcılık Birliği , Aspava Spor Kulübü Birliği ve Heaven Surf Derneği işbirliğinde, 5 Eylül 1974 Yeşilırmak Bölgesi’nin Direniş ve Bütünleşme ile Mehmetçikle Mücahidin kucaklaşmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarının çizilmesinin 50. Yıldönümü Kutlama etkinlikleri çerçevesinde yapılacak.

19/09/2024 14:21
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TAGS: Yedidalga Kültür Sanat Festivali, haber
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