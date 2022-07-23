Yedidalga'da köpek balığı yakalandı!

Yedidalga açıklarında, dünyada en hızlı köpek balığı türü olan, denizlerin ferrarisi olarakta bilinen Mako(Isurus )köpek balığı yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Oymacı,1,5 saatlik bir zamanda Mako köpekbalığı yakaladıklarını belirtti. Oymacı "Jig kamışı ile Fangri tutalım dedik köpekbalığı tuttuk." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Yedidalga'da Mustafa Oymacı ve Kamil Gürsan tarafından yakalanan, 69 kg olan Mako köpek balığı ,Swan Of Soli Fısh Restaurant sahipleri tarafından satın alındı.

Oymacı'nın açıklaması şöyle:

Kamil Gürsan ile birlikte bugünkü avımız Mako köpekbalığı. Neye niyet neye kısmet. Jig kamışı ile Fangri tutalım dedik köpekbalığı tuttuk. 1.5 saatlik bir mücadele sonunda tekneye almayı başardık. Heyecan dolu keyifli bir av oldu. Balık avlayan tüm hobidaşlara güzel av yapmak nasip olsun.

Mako Köpekbalığı Özellikleri Nelerdir?

Mako köpekbalığı bilimsel adı ise Isurus olan bu köpek balığı cinsi çok hızlı yüzen bir canlıdır. Denizlerin ferrarisi diyenler bile vardır. Mako köpekbalığı cinsinin birçok türü bulunsa da günümüzde yaşayan 2 türü vardır. Bunlar longfin mako (uzun kanatlı mako veya uzun yüzgeçli mako) ve shortfin mako (kısa kanatlı mako veya kısa yüzgeçli mako) köpekbalığı türleri ‘dir.

Mako köpekbalıklarının en büyük olanları yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 170 kg ağırlığındadır. Shortfin mako’lar ise bu değerlerin yarısı büyüklüktedir.

Mako köpekbalıkları çok garip dişlerinden dolayı rahatlıkla tanınabilmektedir. Dişleri o kadar belirgindir ki, ağızları kapalı olsa bile dişleri görünür. Fiziksel olarak mako köpekbalığı türü büyük beyaz köpekbalığı türünün küçük bir versiyonudur.

Mako köpek balıkları avlanırken suyun üzerinden atlayabilmektedir. Bilim adamları bu köpek balıklarının neden böyle bir avlanma hareketi yaptığını henüz bilmemektedir.

Mako köpekbalığı türünün en belirgin özelliği ise hızlarıdır. Dünyada ki en hızlı köpek balığı türü olan makolar, saatte 97 km hıza kadar çıkabilmektedirler.

Makolar çok fazla uzun yaşamamaktadır. Yaklaşık ömürleri 28 ila 35 yıl arasındadır. Ancak, dişiler erkeklere göre çok daha hızlı yaşlanmaktadır ve ömürleri daha kısa olmaktadır.

İnsan İlişkileri

Bu hız canavarı olan köpek balığı türünün de en büyük düşmanı maalesef insanlardır. Çünkü insanlar bu canlıları keyfe keder bile avlayabilmektedir. İnsanlar bu canlıları ticari ürün malzemesi, olta balıkçılık yarışmaları ve daha birçok şey için heder etmektedir.

Bu köpek balığı türünün 2 çeşidi vardır. Bunlardan shortfin mako olanının insanlara saldırdığı hiç görülmemiştir. Ama, longfin mako’ların daha önce insanlara saldırdığı bilinmektedir. (http://www.yunusbaligi.net/mako-kopekbaligi-ozellikleri/)

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 14:55