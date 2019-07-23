Yedidalga’da Orman Yangını

Yedidalga’da dün ağıllar bölgesinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yaklaşık 10 dönümlük ormanlık arazide çıkan yangın sonucu 50 adet çam ağacı ve kuru otlar yandı.

Yangın itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü.

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU



Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında devriye halinde olan ekip tarafından şüpheli vaziyette görülen M.B.A.M.(E-21) ve A.M.Z.S.A.H.’nin(E-31) üzerlerinde yapılan aramada, M.B.A.M’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

17 Temmuz’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufundaki uyuşturucuyu araçtan atıp olay yerinden koşarak kaçan A.Y (E-33) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

VAHİM ZARAR

Girne’de K.U.(E-19) iş yüzünden tartıştığı Muhammad Kamran’ın burun kemiğini kırdı. K.U. tutuklandı.