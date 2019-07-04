Yedidalga'da yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “03.07.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yedidalga’da Sivil Savunma ormanının doğu kısmında bulunan Mehmet KARAKAHRAMAN’a ait arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın sonucu bir dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 10 adet zeytin ağacı ve 3 adet akasya ağacı yanarak hasar görmüştür.

Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.”

Fotoğraf: Temsili