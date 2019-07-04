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Yedidalga'da yangın!

Yedidalga’da dün saat 20.30 sıralarında arazi yangını meydana geldi.

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04/07/2019

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Yedidalga'da yangın!

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “03.07.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yedidalga’da Sivil Savunma ormanının doğu kısmında bulunan Mehmet KARAKAHRAMAN’a ait arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın sonucu bir dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 10 adet zeytin ağacı ve 3 adet akasya ağacı yanarak hasar görmüştür.

Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.”

Fotoğraf: Temsili

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TAGS: Yedidalga’da, yangın, haber, kıbrıs,
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