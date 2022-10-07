Yedidalga’daki kazada iki ağır yaralı, 1 tutuklu

Kapı camından çalıştırılan araç, ileriye doğru akıp yerde oturan 2 kişinin üzerinden geçti…

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07/10/2022

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Yedidalga’daki kazada iki ağır yaralı, 1 tutuklu

Yedidalga’daki kaza bu sabahın ilk saatlerinde Şehit Salih Hüseyin Liman yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Talha Akıncı (E-21), HA 005 plakalı salon aracını kapı camından uzanarak çalıştırdı, ileriye doğru hareket eden araç yerde oturan Liya Tetik (K-22) ve Ayşe Kaynarca’nın (K-22) üzerinden geçti, çukura düşerek durabildi.

Tetik ve Kaynarca ağır şekilde yaralanırken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Talha Akıncı tutuklandı.

07/10/2022 08:55
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TAGS: yedidalga, kaza
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