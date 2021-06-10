Yediğiniz anda enerjinize enerji katacak 27 besin

Bazı zamanlarda kendimizi son derece yorgun ve tükenmiş hissedebiliriz. Ya da spor yaparken hemen yorulup bir kenara yığılabiliriz. İşte bu gibi durumlarda enerji deposu besinler devreye giriyor. Şimdi bahsedeceğimiz 27 yiyecek, enerji vermesinin yanın sıra sağlığa da birçok fayda sağlıyor.

1- MUZ

Muz belki de enerji veren en iyi besin. İçeriğindeki karbonhidrat kompleksleri, potasyum, ve B6 vitamini enerji seviyelerini tavan yaptırabilir.

2- YAĞLI BALIKLAR

Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar, protein, yağ asidi, B vitaminleri içeriği sayesinde iyi bir diyet yiyeceğidir. Bir porsiyon yağlı balık, günlük omega-3 ve B12 vitamini ihtiyacınızı karşılar. Omega- 3 asitleri inflamasyonla mücadele eder ve yorgunluğu giderir.

3- ESMER PİRİNÇ

Beyaz pirince oranla esmer pirinç daha az işlenmiştir ve daha fazla besin içerir. 50 gramlık esmer pirinç, günlük lif ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılar ve enerji verir.

4- TATLI PATATES

Lezzetli olmasının yanı sıra tatlı patates tam bir enerji kaynağıdır. İçeriğindeki lif ve karbonhidrat kompleksleri sayesinde enerjinizi yükseltebilir.

5- KAHVE

Ayılmak istediğimizde ilk aklımıza gelen şey bir fincan kahve içmek oluyor. Kahve beyni uyararak daha odaklanmış hissetmemizi sağlıyor.

6- YUMURTA

Son derece doyurucu bir besin olan yumurta ayrıca tam bir enerji kaynağıdır.

7- ELMA

Karbonhidrat ve lif bakımından zengin olan elma, enerji seviyenizi yükseltebilir. Ayrıca güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

8- SU

Su birçok vücut fonksiyonunun devam etmesinde önemli bir rol oynar. Buna enerji yapımı da dahil. Yeteri miktarda su içmek enerjinizi yükseltir ve yorgunlukla mücadele etmenizi sağlar.

9- BİTTER ÇİKOLATA

Yüksek oranda kakao içeren bitter çikolata, antioksidan bakımından zengindir ve kan dolaşımını düzenleyebilir. Beyne ve kaslara giden oksijen miktarını etkileyerek egzersizden daha çok verim almanızı sağlar.

10- YERBA MATE

Yerba Mate, Güney Amerika'ya özgü bir bitkinin kurumuş yapraklarından yapılan bir içecektir. Antioksidan ve kafein açısından son derece zengindir. Ruh halini iyileştirebilir ve odaklanmayı güçlendirebilir.

11- GOJİ BERRY

Çin'de uzun yıllardır ilaç olarak kullanılan goji berry'nin sağlığa birçok faydası var. Antioksidan, vitamin ve lif açısından son derece zengindir. Bu sayede son derece iyi bir enerji kaynağıdır.

12- KİNOA

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan kinoa, vücuttaki enerji akımını iyileştirebilir ve artırabilir.

13- YULAF

Yulaf uzun süre tok tutmasının yanı sıra enerji de verir. Vitamin ve mineral açısından da son derece zengin olduğu için enerji seviyelerini yükseltebilir.

14- YOĞURT

İçeriğindeki laktoz ve galaktoz sayesinde anında enerji sağlar. Ayrıca kan şekerini de yavaşça yükseltir.

15- HUMUS

Humusun içindeki malzemeler, yediğiniz anda enerji kazanmanızı sağlar. Nohut, karbonhidrat ve fiber açısından zengindir.

17- MERCİMEK

İyi bir protein kaynağı olan mercimek, enerji vermekte son derece iyidir.

18- AVOKADO

Süper besin avokado, enerji vermekte de son derece iyidir. Yağ asitleri açısından zengin olmasının yanı sıra kan şekerini de dengeler.

19- PORTAKAL

C vitamini denilince ilk akla gelen portakal, antioksidan açısından da zengindir. Oksidatif stresi azaltarak yorgunluğu giderir ve enerji verir.

20- ÇİLEK

Çilek, karbonhidrat, lif ve şeker açısından zengin olduğu için iyi ve lezzetli bir enerji kaynağıdır.

21- TOHUMLAR

Chia, keten ve kabak tohumları enerji yükseltir. Bu tohumlar lif ve protein açısından son derece zengindir.

22- FASULYE

Protein açısından son derece zengin olan fasulyeler, kan şekeri seviyelerini dengeler ve enerji verir.

23- YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan açısından zengin olması ve inflamasyonu önlemesinin yanı sıra enerji seviyelerinizi de yükseltir.

24- KURUYEMİŞLER

Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler sağlıklı yağlar ve protein içerirler.

25- PATLAMIŞ MISIR

Düşük kalorili bir abur cubur olan patlamış mısır, karbonhidrat ve lif içeriği sayesinde iyi bir enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.

26- LİFLİ YEŞİL SEBZELER

Ispanak ve kale gibi lifli yeşil sebzeler, enerji seviyenizi yükseltebilir. Ayrıca demir, postasyum, magnezyum ve A, C, E, K vitaminleri açısından son derece zenginlerdir.

27- PANCAR

Pancar vücuda enerji ve dayanıklılık verir. Kan dolaşımını düzenler ve antioksidan açısından zengindir.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2021 18:01