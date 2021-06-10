Yediğiniz anda enerjinize enerji katacak 27 besin
10/06/2021
Bazı zamanlarda kendimizi son derece yorgun ve tükenmiş hissedebiliriz. Ya da spor yaparken hemen yorulup bir kenara yığılabiliriz. İşte bu gibi durumlarda enerji deposu besinler devreye giriyor. Şimdi bahsedeceğimiz 27 yiyecek, enerji vermesinin yanın sıra sağlığa da birçok fayda sağlıyor.
1- MUZ
Muz belki de enerji veren en iyi besin. İçeriğindeki karbonhidrat kompleksleri, potasyum, ve B6 vitamini enerji seviyelerini tavan yaptırabilir.
2- YAĞLI BALIKLAR
Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar, protein, yağ asidi, B vitaminleri içeriği sayesinde iyi bir diyet yiyeceğidir. Bir porsiyon yağlı balık, günlük omega-3 ve B12 vitamini ihtiyacınızı karşılar. Omega- 3 asitleri inflamasyonla mücadele eder ve yorgunluğu giderir.
3- ESMER PİRİNÇ
Beyaz pirince oranla esmer pirinç daha az işlenmiştir ve daha fazla besin içerir. 50 gramlık esmer pirinç, günlük lif ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılar ve enerji verir.
4- TATLI PATATES
Lezzetli olmasının yanı sıra tatlı patates tam bir enerji kaynağıdır. İçeriğindeki lif ve karbonhidrat kompleksleri sayesinde enerjinizi yükseltebilir.
5- KAHVE
Ayılmak istediğimizde ilk aklımıza gelen şey bir fincan kahve içmek oluyor. Kahve beyni uyararak daha odaklanmış hissetmemizi sağlıyor.
6- YUMURTA
Son derece doyurucu bir besin olan yumurta ayrıca tam bir enerji kaynağıdır.
7- ELMA
Karbonhidrat ve lif bakımından zengin olan elma, enerji seviyenizi yükseltebilir. Ayrıca güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
8- SU
Su birçok vücut fonksiyonunun devam etmesinde önemli bir rol oynar. Buna enerji yapımı da dahil. Yeteri miktarda su içmek enerjinizi yükseltir ve yorgunlukla mücadele etmenizi sağlar.
9- BİTTER ÇİKOLATA
Yüksek oranda kakao içeren bitter çikolata, antioksidan bakımından zengindir ve kan dolaşımını düzenleyebilir. Beyne ve kaslara giden oksijen miktarını etkileyerek egzersizden daha çok verim almanızı sağlar.
10- YERBA MATE
Yerba Mate, Güney Amerika'ya özgü bir bitkinin kurumuş yapraklarından yapılan bir içecektir. Antioksidan ve kafein açısından son derece zengindir. Ruh halini iyileştirebilir ve odaklanmayı güçlendirebilir.
11- GOJİ BERRY
Çin'de uzun yıllardır ilaç olarak kullanılan goji berry'nin sağlığa birçok faydası var. Antioksidan, vitamin ve lif açısından son derece zengindir. Bu sayede son derece iyi bir enerji kaynağıdır.
12- KİNOA
Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan kinoa, vücuttaki enerji akımını iyileştirebilir ve artırabilir.
13- YULAF
Yulaf uzun süre tok tutmasının yanı sıra enerji de verir. Vitamin ve mineral açısından da son derece zengin olduğu için enerji seviyelerini yükseltebilir.
14- YOĞURT
İçeriğindeki laktoz ve galaktoz sayesinde anında enerji sağlar. Ayrıca kan şekerini de yavaşça yükseltir.
15- HUMUS
Humusun içindeki malzemeler, yediğiniz anda enerji kazanmanızı sağlar. Nohut, karbonhidrat ve fiber açısından zengindir.
17- MERCİMEK
İyi bir protein kaynağı olan mercimek, enerji vermekte son derece iyidir.
18- AVOKADO
Süper besin avokado, enerji vermekte de son derece iyidir. Yağ asitleri açısından zengin olmasının yanı sıra kan şekerini de dengeler.
19- PORTAKAL
C vitamini denilince ilk akla gelen portakal, antioksidan açısından da zengindir. Oksidatif stresi azaltarak yorgunluğu giderir ve enerji verir.
20- ÇİLEK
Çilek, karbonhidrat, lif ve şeker açısından zengin olduğu için iyi ve lezzetli bir enerji kaynağıdır.
21- TOHUMLAR
Chia, keten ve kabak tohumları enerji yükseltir. Bu tohumlar lif ve protein açısından son derece zengindir.
22- FASULYE
Protein açısından son derece zengin olan fasulyeler, kan şekeri seviyelerini dengeler ve enerji verir.
23- YEŞİL ÇAY
Yeşil çayın sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan açısından zengin olması ve inflamasyonu önlemesinin yanı sıra enerji seviyelerinizi de yükseltir.
24- KURUYEMİŞLER
Badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler sağlıklı yağlar ve protein içerirler.
25- PATLAMIŞ MISIR
Düşük kalorili bir abur cubur olan patlamış mısır, karbonhidrat ve lif içeriği sayesinde iyi bir enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.
26- LİFLİ YEŞİL SEBZELER
Ispanak ve kale gibi lifli yeşil sebzeler, enerji seviyenizi yükseltebilir. Ayrıca demir, postasyum, magnezyum ve A, C, E, K vitaminleri açısından son derece zenginlerdir.
27- PANCAR
Pancar vücuda enerji ve dayanıklılık verir. Kan dolaşımını düzenler ve antioksidan açısından zengindir.