Yediğiniz anda etkisini gösteriyor

Kilo verme sürecinde çok büyük etkisi olan metabolizma hızı kişiden kişiye göre farklılık gösteriyor. Metabolizma hızını ise etkileyen birçok faktör bulunuyor. Düzenli fiziksel aktivite, yeterli ve dengeli beslenme, yeterli ve kalite uyku alımı, yeterli su tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor. Bunlara ek olarak bazı besinlerin de metabolizmayı ekstra hızlandırdığı biliniyor. İşte yediğiniz anda etkisini gösteren gerçek bir metabolizma canavarı!

Kilo verme sürecinde yediklerinize ve içtiklerinize ekstra özen göstermelisiniz. Özellikle bir türlü erimek bilmeyen göbek yağlarından kurtulmak için fazladan çalışmanız gerekebilir. Dengeli beslenme programınıza ekleyeceğiniz bazı yiyecekler sayesinde metabolizmanızın yağ yakma canavarına dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

ACI BİBER

İçeriğindeki kapsaisin ile vücudun kalori yakma hızında artışa neden olarak metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır. Acı biber aynı zamanda yağ dokularında enerji harcanmasının artmasını sağlarken insülin seviyelerinin de düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

KAHVE VE YEŞİL ÇAY

Fenol bileşikler içeren yeşil çay, vücut ısısında artışa neden olarak metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki kafein de bu hızın artmasını desteklemektedir. Bu sebeple kafein içeren içecekler de metabolizmayı hızlandırmak için önerilmektedir.

ELMA VE ARMUT

Elma metabolizma hızını arttırırken aynı zamanda karaciğerin de arınmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki metiyonin ve peptidler yardımı ile kolestrol seviyelerinde düşüşe sebep olurken glikoz seviyelerinin de dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Armut da elma ile benzer etkiler göstererek yüksek lipid seviyelerinin dengelenmesini sağlamakta ve metabolizmayı hızlandırmaktadır. Aynı zamanda lif içeriklerinin de yüksek olması sebebi ile sindirimleri sırasında ekstra bir enerji harcanmaktadır.

BAHARATLAR

Kapsaisin içeren zencefil, kekik, tarçın gibi baharatlar vücut ısısında artış meydana getirerek metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadırlar.

PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER

Proteinden zengin besinlerin sindirim süresi uzun olduğu için bu sürede metabolizmanın harcadığı enerji artış göstermektedir. Proteinden zengin besinlerin tüketilmesi ile tokluk süremiz uzarken metabolizma hızımız da artış göstermiş olacaktır.

ANANAS

İçeriğindeki bromelain sayesinde sindirimin kolaylaştırılmasını sağlarken aynı zamanda metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olmaktadır.

BROKOLİ

Lif içeriği çok yüksek olan brokoli, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olurken metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.

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21/09/2022 21:51