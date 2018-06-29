HABER KIBRIS

Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolu için çalışmalar başladı

ads
29/06/2018

Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolu için çalışmalar başladı
ads

Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolunu birbirine bağlayacak güzergahta çalışmaların başlatıldı. Konyla ilgili açıklamayı Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya üzerinden  yaptı.

Atakan "Belli bir süredir yapımı yılan hikayesine dönen Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolunu birbirine bağlayacak güzergahta çalışmalar başladı. Bitimi ile birlikte Yedikonuk Köyü ile Kuzey Sahil Çevreyolu birbirine daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde bağlanmış olacak. Bölge halkına hayırlı olsun." dedi

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems