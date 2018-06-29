Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolu için çalışmalar başladı

Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolunu birbirine bağlayacak güzergahta çalışmaların başlatıldı. Konyla ilgili açıklamayı Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya üzerinden yaptı.

Atakan "Belli bir süredir yapımı yılan hikayesine dönen Yedikonuk köyü ile Kuzey Sahil yolunu birbirine bağlayacak güzergahta çalışmalar başladı. Bitimi ile birlikte Yedikonuk Köyü ile Kuzey Sahil Çevreyolu birbirine daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde bağlanmış olacak. Bölge halkına hayırlı olsun." dedi