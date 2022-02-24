Yedikonuk'ta Kanunsuz Avlanma!

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24/02/2022

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Yedikonuk'ta Kanunsuz Avlanma!

Yedikonuk’ta, 22.02.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Zerdali Pınarı mevkiinde, avlanmaya kapalı günde T.C.A.(E-40)’nın tasarrufunuda bulundurduğu av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı bölgeye giden Av koruma görevlileri tarafından olay yerinde tesbit edildi..İlgili şahıs bahsi geçen olay esnasında tüfeğini arazi içerisine atarak ayrılmaya çalıştı.Av koruyucular tarafından tüfeği bulunarak olay yerine polis çağrılarak teslim edildi ve  tutuklanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

24/02/2022 20:45
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TAGS: Kanunsuz av, yasal işlem
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