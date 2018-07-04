HABER KIBRIS

Yeliz Özdal kocasını savundu!

Lapta Karakolu’nda Fevzi Karip’i darp ettiği iddia edilen iki polisten birinin eşi Yeliz Özdal Haber Kıbrıs’a konuştu

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04/07/2018

Yeliz Özdal kocasını savundu!
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HK-Özel

Lapta Karakolu’nda Fevzi Karip’i darp ettiği iddia edilen iki polisten birinin eşi Yeliz Özdal Haber Kıbrıs’a konuştu. Yeliz Özdal durumun çarpıttırıldığını kaydederek, herkesin yargısız infaz yaptığını söyledi. Olayların tek taraflı dinlendiğini kaydeden Yeliz Özdal, kendilerine haksızlık yapıldığını kaydetti.

Kendisinin de bir anne olduğunu söyleyen Özdal, “Benimde çocuğuma böyle bir şey yapsalar sonuna kadar  peşinden giderdim ancak burada bir soruşturma var adaleti beklememiz gerekir” dedi.

“Beraber düştüler”

Olayın yaşadığı geceden söz eden Yeliz Özdal, Fevzi Karip’in eşine sarılarak beraber yere düştüklerini anlattı. Yeliz Özdal “Fevzi Karip, 2010-2018 yılları arasında 6 defa suç işlemiş karakola düşmüştür. Bunların içiresinde alkollü kavga çıkarmak, sarhoş olmak ve kavağa çıkarmak vardır. Hatta bıçak taşıdığı için bile tutuklandı” dedi. Özdal  her zaman eşinin arkasında olduğunu ekledi.

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