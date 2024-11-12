Yelkenler Atatürk ve Cumhuriyet İçin Açıldı

ads ads ads
12/11/2024

ads
Yelkenler Atatürk ve Cumhuriyet İçin Açıldı

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası kulüpler arası Optimist ve Laser Yelkenli tekne yarışları, Güçver Su Sporları Kulübü, Yeni Boğaziçi’nde gerçekleştirildi.

Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK), Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü (GSSK) sporcularından oluşan Optimist ve ILCA sınıfı kız ve erkek sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve katılım belgeleri verildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük’ün davetli olduğu organizasyonda sporcu ve hakemlere uluslararası yarış kuralları hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Kupada dereceye giren sporcular ve dereceleri

ILCA 4.0 Yelkenli Genel Klasman

İsim        Derece  Kulübü

Hugo Bora Şanlı 1             Girne Deniz Kulübü

Batu Çağan Çallı 2             Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Demir Özbal       3             Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

ILCA 4.0 Yelkenli Kız

İsim        Derece  Kulübü

Eda Şevket          1             Girne Deniz Kulübü

Ada Ekşi               2             Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Celine Düzen      3             Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Optimist  Yelkenli Genel Klasman

İsim        Derece  Kulübü

JULİAN UMAN    1             Girne Deniz Kulübü

ELAY KANİOĞULLARI       2             Girne Deniz Kulübü

HASAN VEDAT BİLLUR    3             Girne Deniz Kulübü

Optimist Yelkenli  Kız

İsim        Derece  Kulübü

ELAY KANİOĞULLARI       1             Girne Deniz Kulübü

BERMET OROZBAEVA      2             Girne Deniz Kulübü

ECRİN ADA TUĞLU           3             GÜÇVER SU SPORLARI KULUBÜ

Optimist Yelkenli  Junior

İsim        Derece  Kulübü

RÜZGAR ÖZDENEFE         1             GİRNE DENİZ KULÜBÜ

 

Ödül töreni, yarışın bu özel günde anlam ve önemine vurgu yapılarak, başarılı sporculara kupa takdimiyle sona erdi.

12/11/2024 18:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yelkenler Atatürk ve Cumhuriyet İçin Açıldı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.