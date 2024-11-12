Yelkenler Atatürk ve Cumhuriyet İçin Açıldı

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası kulüpler arası Optimist ve Laser Yelkenli tekne yarışları, Güçver Su Sporları Kulübü, Yeni Boğaziçi’nde gerçekleştirildi.

Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK), Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü (GSSK) sporcularından oluşan Optimist ve ILCA sınıfı kız ve erkek sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve katılım belgeleri verildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük’ün davetli olduğu organizasyonda sporcu ve hakemlere uluslararası yarış kuralları hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Kupada dereceye giren sporcular ve dereceleri

ILCA 4.0 Yelkenli Genel Klasman

İsim Derece Kulübü

Hugo Bora Şanlı 1 Girne Deniz Kulübü

Batu Çağan Çallı 2 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Demir Özbal 3 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

ILCA 4.0 Yelkenli Kız

İsim Derece Kulübü

Eda Şevket 1 Girne Deniz Kulübü

Ada Ekşi 2 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Celine Düzen 3 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Optimist Yelkenli Genel Klasman

İsim Derece Kulübü

JULİAN UMAN 1 Girne Deniz Kulübü

ELAY KANİOĞULLARI 2 Girne Deniz Kulübü

HASAN VEDAT BİLLUR 3 Girne Deniz Kulübü

Optimist Yelkenli Kız

İsim Derece Kulübü

ELAY KANİOĞULLARI 1 Girne Deniz Kulübü

BERMET OROZBAEVA 2 Girne Deniz Kulübü

ECRİN ADA TUĞLU 3 GÜÇVER SU SPORLARI KULUBÜ

Optimist Yelkenli Junior

İsim Derece Kulübü

RÜZGAR ÖZDENEFE 1 GİRNE DENİZ KULÜBÜ

Ödül töreni, yarışın bu özel günde anlam ve önemine vurgu yapılarak, başarılı sporculara kupa takdimiyle sona erdi.