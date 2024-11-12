Yelkenler Atatürk ve Cumhuriyet İçin Açıldı
12/11/2024
Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası kulüpler arası Optimist ve Laser Yelkenli tekne yarışları, Güçver Su Sporları Kulübü, Yeni Boğaziçi’nde gerçekleştirildi.
Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK), Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü (GSSK) sporcularından oluşan Optimist ve ILCA sınıfı kız ve erkek sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve katılım belgeleri verildi.
Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük’ün davetli olduğu organizasyonda sporcu ve hakemlere uluslararası yarış kuralları hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Kupada dereceye giren sporcular ve dereceleri
ILCA 4.0 Yelkenli Genel Klasman
İsim Derece Kulübü
Hugo Bora Şanlı 1 Girne Deniz Kulübü
Batu Çağan Çallı 2 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
Demir Özbal 3 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
ILCA 4.0 Yelkenli Kız
İsim Derece Kulübü
Eda Şevket 1 Girne Deniz Kulübü
Ada Ekşi 2 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
Celine Düzen 3 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
Optimist Yelkenli Genel Klasman
İsim Derece Kulübü
JULİAN UMAN 1 Girne Deniz Kulübü
ELAY KANİOĞULLARI 2 Girne Deniz Kulübü
HASAN VEDAT BİLLUR 3 Girne Deniz Kulübü
Optimist Yelkenli Kız
İsim Derece Kulübü
ELAY KANİOĞULLARI 1 Girne Deniz Kulübü
BERMET OROZBAEVA 2 Girne Deniz Kulübü
ECRİN ADA TUĞLU 3 GÜÇVER SU SPORLARI KULUBÜ
Optimist Yelkenli Junior
İsim Derece Kulübü
RÜZGAR ÖZDENEFE 1 GİRNE DENİZ KULÜBÜ
Ödül töreni, yarışın bu özel günde anlam ve önemine vurgu yapılarak, başarılı sporculara kupa takdimiyle sona erdi.12/11/2024 18:19