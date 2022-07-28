Yeltekin: Dar ve sabit gelirliler devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itiliyor…

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (Bass) dar ve sabit gelirlilerin devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itildiğini savundu.

Sendika adına açıklama yapan Genel Sekreter Ali Yeltekin, dün belirlenen 8 bin 600 TL’lik asgari ücreti eleştirerek, asgari ücretle çalışanların açlığa, sefalete itildiğini, işverene ise daha fazla servet ve çalışanları sömürmek için fırsat verildiğini savundu.

Yeltekin, hükümeti sermayeye teslim olmak, milli ve manevi değerlerin yitirilmesine, kültürün yok olmasına seyirci kalmakla suçladı.

Bir milletvekilinin 24 bin 500 TL artış alacağını belirten Yeltekin, “Ekmek-süt alacak parası olmayan asgari ücretlinin 2 bin 884 TL artış alması siyasetin şark kurnazlığını ortaya koydu” dedi.

Yaşananları tiyatro diye niteleyen Ali Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı sermayenin sözcülüğünü yapmakla suçladı, devleti temsil eden komisyon üyelerinin yüzde 56,76’lık artışı cebine koyacağını söyledi.

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28/07/2022 12:02