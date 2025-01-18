Yem ezme makinasına elini kaptırdı, ağır yaralandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
18/01/2025

Yem ezme makinasına elini kaptırdı, ağır yaralandı

Alayköy’de bugün saat 08.00 sıralarında bulunan bir yem fabrikasında iş kazası meydana geldi. Makine tamircisi olarak çalışan 33 yaşındaki Ruslan Sultanov, yem ezme makinesini kontrol ettiği sırada sağ elini makinenin dişli silindir bölümüne kaptırarak ağır şekilde yaralandı.

Kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sultanov, yapılan ameliyatın ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: KKTC, İş kzası, Alayköy
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.