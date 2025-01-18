Yem ezme makinasına elini kaptırdı, ağır yaralandı

Alayköy’de bugün saat 08.00 sıralarında bulunan bir yem fabrikasında iş kazası meydana geldi. Makine tamircisi olarak çalışan 33 yaşındaki Ruslan Sultanov, yem ezme makinesini kontrol ettiği sırada sağ elini makinenin dişli silindir bölümüne kaptırarak ağır şekilde yaralandı.

Kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sultanov, yapılan ameliyatın ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.