Yem fiyatlarında indirime gidildi

Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti.

Binboğa Yem Fabrikası’ndan yapılan açıklamaya göre, piyasa şartlarının altında hayvancıya satışa sunulacak yem fiyatları bugünden itibaren geçerli olacak.

Açıklama şöyle:

Hayvancımızın daha kaliteli üretim yapmasını sağlamak maksadı ile çalışan Binboğa yem Sanayii bugünden itibaren Yem fiyatlarında indirime gitmiştir. Misyonu ve vizyonu kooperatifçilik olan Binboğa yem Sanayii tüm olumsuzluklara rağmen, maliyetlerindeki en ince hesapları yaparak karma hayvan Yem fiyatlarında indirime gitmiştir. Umarım diğer tüm sektörler de bu memleket ve halkımız için elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir.

06/02/2020 10:48