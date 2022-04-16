Yeme bozukluğu 'binge eating' hakkında bilmeniz gerekenler

Tıkanırcasına yeme bozukluğu olan ‘binge eating’, düzensiz yeme alışkanlığının en bilinen örneklerinden. Stres ve kontrol bozukluğuyla da birleşen bu rahatsızlık, kişinin hayatının her alanına etki ederek ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. İşte 'binge eating' ile ilgili merak edilenler...

‘Kompulsif yeme bozukluğu' olarak da bilinen aşırı yeme bozukluğu (BED) kontrolsüz bir şekilde yemek yeme isteğinin ortaya çıktığı bir rahatsızlık türüdür.

Birden bastıran güçlü bir istek ile yemeye başlayan birey, yediğininin niteliğine bakmaksızın çok fazla yiyecek tüketmeye başlar.

NE SEBEP OLUR?

'Binge eating' rahatsızlığınından birden fazla sebebi olabilir. Kalıtsal sebeplerden dolayı bazı insanların dopamin seviyesi yüksek olur ve bu sebeple yeme bozukluğu gelişebilir.

Erkeklere oranla kadınlarda yeme bozukluğu daha sık görülüyor. Biyolojik faktörlere bağlı olarak kadınlar, daha çok risk altında. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin çoğunda kilo problemi de gözleniyor. Eğer aşırı kilonuz varsa risk altında olabilirsiniz.

BELİRTİLER NELER?

- Çok yedikten sonra suçlu hissetme

- Normal miktardan daha hızlı yeme

- Gereğinden fazla yeme

- Utanç duygusuyla tek başına yeme

- Ani yeme krizleri

- Ruh hali değişkenliği

- Yiyecek saklama ve biriktirme

PSİKOLOJİK SEBEPLER

Tıkanırcasına yeme bozukluğunun en büyük sebeplerinden biri de psikolojik durumlar. Ölüm, ayrılık, kaza, travmalar, depresyon veya madde kullanımı gibi sebepler bu tür yeme bozukluğuna sebep olabilir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Bu yeme bozukluğunu yenmek için öncelikle doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması gerekiyor. Verimli uyku, yeterli egzersiz ve düzenli beslenme ile bu hastalığı yenmek mümkün olabilir.

Eğer yeme bozukluğunun altında yatan sebepler psikolojik ise sorunların derinine inmek gerekiyor. Her ne kadar yeme düzeninizi değiştirseniz de psikolojik sebepler, rahatsızlığın nüksetmesine sebep olabilir.

Bu habere tepkiniz:



16/04/2022 15:15