Yeme bozukluğu yaşayan Olivia Arezzolo'nun hayatı bir fotoğrafla değişti

Uzun yıllar boyunca yeme bozukluğuyla mücadele eden ve ölümün eşiğinden dönen Avusturalyalı uyku terapisti Olivia Arezzolo, bir fotoğraf sayesinde değişen hayat hikayesini paylaştı.

O FOTOĞRAF HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Avusturalyalı Olivia Arezzolo, 15 yaşından beri yeme bozukluğu sorunu yaşıyordu. Hayatı boyunca aç kalmayı alışkanlık haline getiren ve kendine yemek yeme izni vermeyen Arezzolo’nun hayatı, kendisinin plajda çekilmiş bir fotoğrafına bakmasıyla tamamen değişti.

"SARHOŞ OLUP AÇLIĞIMI UNUTURDUM"

Sosyal medya hesabından değişim hikayesini bölümler haline paylaşan 31 yaşındaki Arezzolo, 25 yaşından beri anoreksiya ile savaşıyordu. Daha zayıf olursa daha mutlu olacağına inanan Arezzolo, “Bazen daha kalorili olmasına rağmen yalnızca alkol içerdim. Bu sayede biraz sarhoş olur, açlığımı unuturdum” dedi.

Bazı günler ise kendine yoğun bir egzersiz programı hazırladığını belirten Arezzolo, açlığını ve açlığın getirdiği ağrıları bu sayede unutabildiğini söyledi.

"ZAYIF OLURSAM BENİMLE İLGİLENİRLER SANDIM"

15 yaşındayken ailesinin ayrılmasıyla psikolojik sorunlar yaşayan Arezzolo, yemek yemeği bırakırsa acısının azalacağını düşündü ve yemeği tamamen kesti. Arezzolo “Eğer zayıf olursam benimle ilgilenirler sandım. Acı içinde olduğumu ve iyi olmadığımı anlarlar sandım" dedi.

HASTALIĞI TEKRAR ETTİ

19 yaşında aşırı zayıflıktan hastaneye kaldırılan Arezzolo, yapılan tedaviler sonrası normal hayatına geri dönmüş olsa da 25 yaşında yaşadığı kötü bir ilişki onu yine aynı noktaya geri getirdi. Arezzolo “Herkes iyi olup olmadığımı sorardı. Kimsenin benim için korku duymasını ve yediğim her şeyi analiz etmesini istemedim” dedi.

HAYATI 'O FOTOĞRAF'LA DEĞİŞTİ

Aynı zamanda bir uyku terapisti olan Arezzolo, “İnsanların profesyonelliğimi sorgulamasından korkuyordum” dedi.

2019 yılının eylül ayında Bali’de çekilen tatil fotoğrafına bakan ve gördüğüne inanamayan uyku terapistinin hayatı o an değişti. “Kemik torbası gibi görünüyordum. Öyle göründüğüme inanamadım” diyen Arezzolo, bir şeylerin yanlış olduğunu anladığını ama kendi çabasıyla iyileşmek istediğini belirtti.

“Yardım almazsam hayatımı sonlandıracağımı düşündüğüm bir noktaya geldim. Gençlik yıllarımdaki teşebbüslerimden böyle bir şey istemediğimi biliyordum” diyen Arezzolo, 2021 yılında terapiye başladı.

Psikolojisinin giderek düzeldiğini belirten uyku terapisti, sevdikleriyle yaşadığı mücadeleyi paylaşmaya ve akıl sağlığı konusunda daha açık olmaya karar verdi.

BENZER ŞEYLERİ YAŞAYANLARA İLHAM OLUYOR

Deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Arezzolo, içindeki ‘karanlığı’ paylaşmanının benzer şeyleri yaşayanlar için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

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18/09/2022 19:41