Yemeden önce yıkamanız ve asla yıkamamanız gereken yiyecekler

Malum Çocukluktan beri yiyeceğimiz her şeyi yıkamamız öğretildi. Bununla birlikte, çok az insan bazen bu alışkanlığın iyiden daha çok zarar verdiğini biliyor. Bazı gıdaları yıkamak bakterilerin yayılmasına ve birçok olumsuz sonuca neden olabilir.

Yumurtalar

Bakteriler tarafından kontaminasyondan korunmak için yumurtalara sıklıkla özel bir madde konur . Su, bu korumayı yok eder, bu yüzden yumurtaları yıkamamanız gerekir.

Tavuk

Taze tavukta olan bakteriler sağlığımız için çok tehlikelidir. En iyi bilinen tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen bakteri salmonella. Çoğu kimse yemek öncesi tavuk yıkamanın bu sorunu çözmeye yardımcı olduğunu düşünüyor ancak doğru değil. Tavuğu yıkarken kullandığınız su, bakterilerin elinize ve mutfak lavabosuna yayılmasına yardımcı olur. Pişirmeyi hemen yaparsanız, tüm bakteriler ölecektir. En iyi şeflere göre, tavuğu iki kez kaynatmak daha iyi olacaktır: su ilk kez kaynatıldıktan sonra suyu değiştirip kaynatmaya devam etmelisiniz

Makarna

Makarna yıkamanın iyi bir fikir olduğunun kimin altından çıktığını gerçekten bizde bilmiyoruz. Şefler, makarnanın yıkanmasının doğru olmadığını düşünüyor çünkü su sosun daha etkili bir şekilde emilmesine yardımcı olan nişastayı dışarı çıkarıyor. Yalnızca makarna, bir salata yapılacaksa veya tavada kızartılacak ise pişirdikten sonra yıkanabilir.

Et

Tavuk gibi, taze eti de (sığır eti, dana eti, kuzu eti) yıkamamanız gerekir çünkü yıkama, bakterilerin mutfak lavabosuna ve ellerinize yayılmasına sebep olur. Yüksek sıcaklıktaki bakterilerden kurtulabilirsiniz.

İpucu: Pişirmeden önce etin suyunu yüzeyinden çıkarmak için peçeteler kullanın. Bundan sonra, ellerinizi yıkamak için sabun ve sıcak su kullanın.

Mantar

Mantarları uzun süre suyun altında tutamazsınız ya da ıslatamazsınız: suyu çok iyi emerler. Onları hızlıca durulayıp bir kağıt havluyla kurutmak daha iyi olacaktır . Bunu pişirmeden hemen önce yapmalısınız. Aksi halde, elastikiyetini kaybederler.

HER ZAMAN YIKAYIN

Ne kadar Temiz ve parlak görünse de,meyve ve sebzelerin dış görünüşüne aldanıp yıkanması gerekmez diye düşünülmemelidir.Kesinlikle yıkamak zorundasın.

Sabun kullanmayın. Yiyecekleri “soğuk su” sonrasında kağıt havluyla veya bir peçeteyle kurutun.

Teneke Kutular

Kapak sayesinde bakteri içeriye girmiyor. Ancak açmadan önce bir teneke kutuyu yıkamanız kesinlikle Gereklidir.

Kabuğu Yenilmeyen Meyve Ve Sebzeler

Bu gıdaları ne kadar iyi soysak da, kabuğunun içindeki bakteriler yine de yenilebilir kısma akacaktır. Bu nedenle yemek yemeden önce muz, kavun, karpuz ve diğer meyve ve sebzeleri kabuğu ile yıkamanız gerekir.

Kuruyemişler

Kabuklu yemişleri, soyulmuş olsalar bile daima yıkamalısınız . Nerede saklandıklarını ve nasıl nakledildiklerini asla bilemeyiz. Ayrıca, yıkama , taze fıstıkların içerdiği fitik asitten kurtulmaya yardımcı olur. Fitik asit Fıstıkları parazitlerden korumak için kullanılır, ancak aynı zamanda insan vücuduna zarar verebilir.

Kurutulmuş Meyveler

Bu tür yiyecekler en pis olanlardan biri olarak kabul edilir. Bu kiloyla satılan meyveler için özellikle geçerlidir. Kurutulmuş meyveleri hoş bir pakette satın alsanız bile önce yıkamalısınız ya da birkaç saat kadar ıslatmalısın.

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21/06/2021 17:59