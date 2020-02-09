Yemeği elle yemek daha lezzetli ama kilo aldırabilir

Yemeğe fiziksel olarak dokunabilmek, beynin duyusal algılarını güçlendiriyor. Yiyeceğe dokunmak beynin yediğiniz yemeğin daha lezzetli ve daha doyurucu olduğunu düşünmesini sağlar. Ancak bu etkiler, yalnızca diyet yapan kişilerde daha çok görünür. Öte yandan, elle yemek daha fazla kilo almanıza da neden olabilir.

Elle yemek yemenin, tat almayı daha iyi hale getirdiği araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Ancak elle yemek, aynı zamanda daha fazla yemenize neden olabiliyor. Bilim insanları, yiyeceğe fiziksel olarak dokunabilmenin beynin duyusal algılarını geliştirdiğini söyledi. Yiyecek ağzınıza ulaşmadan önce bile, dokunmak beynin yiyeceğin daha lezzetli ve daha tatmin edici olduğunu düşünmesini sağlar. Ancak araştırmacılar, etkilerin sadece diyetlerini kısıtlayan insanlarda mevcut olduğunu buldular. İstedikleri şeyi yeme sıkıntısı olmayan insanlar, yiyeceği elle tutsalar da daha lezzetli olduğunu hissedemediler.

New York'taki Stevens Üniversitesi, 45 gönüllüden yemeden ve dokunmadan önce bir peynir küpüne bakmalarını istedi. Katılımcıların yarısı yemeği bir kokteyl çubuğunda tutarken, diğer yarısı parmaklarıyla tuttu. Normalde, yediklerinin üzerinde yüksek düzeyde öz kontrole sahip olduklarını söyleyen katılımcılar, peyniri elle tuttuklarında daha lezzetli olduğunu düşündüler.

Bulgular, istediğini yeme lüksüne sahip kişilerde, yemek yerken peyniri parmaklarıyla tutsalar bile lezzet düşüncesinde bir etki göstermedi.

Elleriyle dokununca daha fazla lezzet aldılar

İkinci bir deneyde 145 lisans öğrencisi iki gruba ayrıldı. İlk gruba, diyetlerine daha dikkatli olmaları ve çok fazla yemek yemeyi kesmeleri gerektiğini düşünmeleri söylendi, böylece formda ve sağlıklı olma hedeflerine ulaştılar.

Diğer gruba kiloları hakkında daha az endişe duymaları ve hayattan daha fazla keyif almaları için lezzetli yiyeceklerle iç içe olmalarını sağlamaları söylendi. Daha sonra herkese dört mini çörek içeren bir bardak verildi, ancak yarısına kokteyl çubukları verildi ve yarısı verilmedi.

İlk deneyde olduğu gibi katılımcılardan yiyeceklere bakmaları ve niteliklerini değerlendirmeleri istendi. Kendini daha fazla kontrol etmeye hazır olan grup, yiyeceklere elleriyle dokunduklarında daha pozitif örneklemişlerdir.

Üçüncü bir çalışmada, 77 kişiye içinde 15 küp peynir bulunan bir kap verildi. Bir formu doldururken istedikleri kadar peynir yemelerine izin verildi. Kendi elleriyle peynir yemesine izin verilen en yüksek öz-kontrole sahip olanlar, çatalla yiyenlerden daha fazla peynir yediler. En az öz-kontrole sahip olan insanlar çatal kullanırken yaklaşık altı küp, ellerini kullandıkları zaman ise dört küp yediler.

Baş araştırmacı Profesör Adriana Madzharov, 'Bu ilginç bir etki. Bu küçük bir değişiklik ama insanların ürününüzü değerlendirme şeklini değiştirebilir. Gıda tüketimini düzenli olarak kontrol eden insanlar için, doğrudan dokunma gelişmiş bir duyusal yanıtı tetikleyerek gıdaları daha cazip ve çekici hale getirir' dedi.

09/02/2020 13:21