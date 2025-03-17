Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesinin bu akşam ki formatı belli oldu.

Yemek 2 ayrı masa olacak şekilde düzenlendi.

Baş masada BM Genel Sekreteri Guterres ve GS Yardımcısı Rose Mary DiCarlo, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer alacak.

Diğer masada Liderlerin Özel Temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunan bakan yardımcısı ve İngiliz yüksek komiseri Michael Tatham yer alacak