Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Nedir? Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Nedir?

Yemek borusu kanseri (Özfagus), boğazınızdan midenize uzanan uzun, içi boş bir tüp olan yemek borusunda ortaya çıkan bir kanser türüdür.

Yemek borunuz, boğazınızın arkasından yuttuğunuz yiyeceğin mideye taşınmasına yardımcı olur.

Yemek borusu (Özfagus) kanseri genellikle özofagusun içine giren hücreler ile başlar. Yemek borusu (Özofagus) kanseri özofagus boyunca herhangi bir yerde oluşabilir. Erkeklerin, kadınlara oranla daha çok özofagus kanseri olma riskleri vardır.

Yemek borusu kanseri (Özofagus), dünya çapında kanser ölümlerinin en yaygın altıncı sebebidir. İnsidans oranları farklı coğrafi bölgelere göre değişmektedir. Bazı bölgelerde, yüksek özofagus kanseri vakaları, tütün ve alkol kullanımına veya özel beslenmealışkanlıklarına ve obeziteye bağlı olabilir.

Yemek Borusu Kanserinin (Özofagus) Belirtileri

Yemek borusu (özofagus) kanserinin belirtileri ve semptomları:

Zorlu yutma (disfaji)

Kilo kaybı

Göğüs ağrısı veya yanma

Hazımsızlık veya mide ekşimesi

Öksürük veya ses kısıklığı

Yemek borusu (Özfagus) kanseri ilk evrede tipik olarak hiçbir belirti veya semptom göstermez.

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir belirtiniz varsa geç kalmadan doktordan randevu almalısınız.

Eğer Barrett özofagus teşhisi konulduysa, yemek borusu kanseri riskinizi artıran ve kronik asit reflüsünün neden olduğu prekanseröz bir durumla karşılaşırsanız, doktorunuza durumunuzun kötüleştiğini gösteren belirtilerin sebebini sorunuz.

Yemek Borusu Kanserinin (Özofagus) Nedenleri

Yemek borusu kanserine neyin neden olduğu henüz net değildir.

Yemek borusu (Özfagus) kanseri, yemek borunuzda ki hücrelerin DNA’larında hatalar (mutasyonlar) geliştiğinde ortaya çıkar. Hatalar hücrelerin büyümesini sağlar ve kontrolden çıkarlar. Biriken anormal hücreler, yemek borusunda, yakın yapıları istila etmek ve vücudun diğer bölümlerine yayılmak için büyüyen bir tümör oluşturur.

Yemek Borusu Kanseri Türleri

Yemek borusu kanseri, dahil olan hücre tipine göre sınıflandırılır. Sahip olduğunuz yemek borusu kanseri türü, tedavi seçeneklerinizi belirlemenize yardımcı olur.

Yemek Borusu Kanseri türleri:

Adenokarsinom

Adenokarsinom, yemek borusunda mukus salgılayan, salgı bezi hücrelerinde başlar. Adenokarsinom en sık yemek borusunun alt kısmında görülür. Adenokarsinom, en sık görülen yemek borusu kanseri türlerindendir ve öncelikle beyaz erkekleri etkiler.

Skuamöz Hücre Karsinoması

Skuamöz hücreler, yemek borusu yüzeyini oluşturan düz ve ince hücrelerdir. Skuamöz hücreli karsinom en çok yemek borusunun üst ve orta kısımlarında görülür. Skuamöz hücreli karsinom tüm dünyada en sık görülen özofagus kanseridir.

Diğer Nadir Görülen Yemek Borusu (Özfagus) Kanseri Türleri

Bazı nadir görülen yemek borusu kanseri türleri arasında küçük hücreli karsinom, sarkom, lenfoma, melanom ve koryokarsinom bulunur.

Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Risk Faktörleri

Yemek borusunun kronik tahrişinin, yemek borusu kanserine neden olabileceği düşünülmektedir.

Yemek borusu hücrelerinde tahrişe neden olan ve yemek borusu (özfagus) kanseri riskini artıran faktörler:

Gastroözofageal reflü hastalığına (GERD) sahip olmak

Sigara içmek

Yemek borusu hücrelerinde prekanseröz değişikliklerin olması (Barrett’s özofagus)

Obez olmak

Alkol tüketimi

Safrada reflü olması

Yemek borusunda sfinkterden (büzgen kas) kaynaklı yutma güçlüğü (achalasia)

Devamlı olarak çok sıcak sıvı tüketmek

Yeterli meyve ve sebze yememek

Göğüs veya üst karından radyasyon tedavisi almış olmak

Yemek Borusu (Özfagus) Kanseri Komplikasyonları

Yemek borusu kanseri ilerledikçe, aşağıdaki gibi komplikasyonlara neden olabilir:

Yemek Borusunun Tıkanması

Yemek borusu kanseri, tükettiğiniz yemek ve sıvının yemek borusundan geçmesini zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.

Ağrı

İleri dereceli yemek borusu (Özfagus) kanseri ağrıya neden olabilir.

Yemek Borusunda Kanama

Yemek borusu kanseri kanamaya neden olabilir. Kanama genellikle kademeli olsa da, bazen ani ve şiddetli olabilir.

Yemek Borusu Kanserini (Özofagus) Önleme

Yemek borusu kanseri riskini azaltmak için bazı adımlar atabilirsiniz:

Sigarayı Bırakın

Sigara içiyorsanız, bir an önce bırakmalısınız, dilerseniz bu konuda uzaman yardımı alabilirsiniz. Günümüzde sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak ilaçlar ve danışmanlık veren bir çok yer mevcuttur. Eğer sigara içmiyorsanız, asla başlamayı düşünmeyin.

Alkol Tüketiminde Dikkatli Olun

Alkol tüketiyorsanız, kendinize sınırlar koymalısınız ve daha ılımlı alkol tüketmelisiniz. 65 yaşından büyük, sağlıklı yetişkinler için günde bir içki ve 65 yaş ve daha küçük yaştakiler için günde en fazla iki içki tüketilmelidir.

Sağlıklı Beslenmeye Özen Gösterin

Beslenmenize daha çok meyve, sebze ekleyin ve paketli ürünlerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Aşırı kilolu veya obez iseniz, kilo vermenize yardımcı olacak stratejiler hakkında doktorunuza danışın. Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Kaynak: Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Nedir? Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?