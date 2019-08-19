Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Nedir?

Yemek borusu kanseri (Özfagus), boğazınızdan midenize uzanan uzun, içi boş bir tüp olan yemek borusunda ortaya çıkan bir kanser türüdür.

Yemek borunuz, boğazınızın arkasından yuttuğunuz yiyeceğin mideye taşınmasına yardımcı olur.

Yemek borusu kanseri genellikle özofagusun(yemek borusunun) içine giren hücreler ile başlar. Yemek borusu (Özofagus) kanseri özofagus boyunca herhangi bir yerde oluşabilir.

Erkeklerin, kadınlara oranla daha çok yemek borusu kanseri olma riskleri vardır.

Yemek borusu kanseri (Özofagus), dünya çapında kanser ölümlerinin en yaygın altıncı sebebidir. İnsidans oranları farklı coğrafi bölgelere göre değişmektedir. Bazı bölgelerde, yüksek yemek borusu kanseri vakaları, tütün ve alkol kullanımına veya özel beslenmealışkanlıklarına ve obeziteye bağlı olabilir.

Yemek Borusu Kanserinin (Özofagus) Teşhisi

Yemek Borusu kanserini teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler:

Yemek Borunuzu (Özofagus) İncelemek İçin Bir Kapsam Kullanmak (Endoskopi)

Endoskopi sırasında, doktorunuz boğazınızdan, yemek borunuzun içine video lens (videoendoskop) ile donatılmış esnek bir tüp geçirir.

Endoskop kullanarak, doktorunuz yemek borusunu inceler, kanser veya tahriş alanlarını araştırır.

Test İçin Bir Doku Örneği Almak (Biyopsi)

Doktorunuz, şüpheli bir doku örneği (biyopsi) almak için boğazınızdan yemek borusuna (endoskop) uzanan özel bir alanı kullanır. Doku örneği, kanser hücrelerini aramak için bir laboratuvara gönderilir.

Kanserin Yaygınlığını Belirleme

Yemek borusu kanseri tanısı doğrulandıktan sonra doktorunuz, kanserinizin lenf bezlerine veya vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için ek testler önerebilir.

Testler bunları içerebilir:

Endoskopik ultrason (EUS)

Bilgisayarlı tomografi (CT)

Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Kanserin evresini belirlemek için doktorunuz bu prosedürlerden aldığı bilgileri kullanır. Yemek borusu kanserinin evreleri, 0 ila IV arasında değişen Romen rakamları ile gösterilir, en düşük aşamalar kanserin küçük olduğunu ve sadece yemek borunuzun yüzeysel tabakalarını etkilediğini gösterir. Evre IV, kanser ileri derecede kabul edilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Kanser evreleme sistemi gelişmeye devam ediyor ve doktorlar kanser teşhis ve tedavisini geliştirdikçe daha da karmaşıklaşıyor. Doktorunuz sizin için doğru olan tedaviyi belirlemek için kanserin evresini kullanır.

Yemek Borusu Kanserinin (Özfagus) Tedavisi

Yemek borusu kanseri için alacağınız tedavi, kanser de yer alan hücrelere, kanserin evresine, genel sağlığınıza ve tedavi tercihlerinize bağlıdır.

Yemek Borusu Kanserinde Cerrahi Operasyon

Kanserli hücreleri vücudunuzdan tamamen çıkarmak için cerrahi operasyon tek başına veya diğer tedavilerle kombinasyon edilerek kullanılabilir.

Yemek borusu kanserini tedavi etmek için kullanılan işlemler:

Küçük Tümörleri Çıkartmak İçin Cerrahi Operasyon

Kanseriniz çok küçükse, yemek borunuzun yüzeysel katmanlarıyla sınırlı ve yayılmadıysa, cerrah kanseri çevreleyen sağlıklı dokuyu ve kanserli hücreleri çıkarmayı tavsiye edebilir. Ameliyat, boğazınızdan ve yemek borunuzdan geçen bir endoskop kullanılarak yapılır.

Yemek Borusunun Bir Kısmını Çıkarmak İçin Cerrahi Operasyon (Özofajektomi)

Özofajektomi sırasında, cerrah, yemek borunuzun tümör içeren kısmını, midenizin üst kısmının bir parçasını ve yakındaki lenf düğümleri ile birlikte çıkarır. Kalan yemek borusu midenize yeniden bağlanır. Genellikle bu, kalan yemek borusuyla midenin birleşmesi için midenin yukarı çekilmesi ile yapılır.

Yemek Borunuzun Bir Kısmını ve Midenin Üst Kısmını Çıkarmak İçin Cerrahi Operasyon (Özofagogastrektomi)

Özofagogastrektomi sırasında, cerrah yemek borusu, yakındaki lenf düğümleri ve midenizin büyük bir kısmını çıkarır. Midenizin kalan kısmı daha sonra çekilir ve yemek borusu ile yeniden bağlanır. Gerekirse, birleşime yardım etmek için kolonunuzun bir kısmı da kullanılabilir.

Yemek borusu kanseri cerrahisi, kalan yemek borusunun mideye yeniden bağlandığı alandan enfeksiyon, kanama ve sızıntı gibi ciddi komplikasyon riskleri taşır.

Yemek Borusunu Tamamını Çıkarmak İçin Cerrahi Operasyon

Büyük insizyonlar kullanılarak veya cildinizdeki birkaç küçük insizyondan (laparoskopik olarak) yerleştirilen özel cerrahi aletler kullanılarak açık bir prosedür olarak gerçekleştirilebilir. Ameliyatınız nasıl yapıldığı, bireysel durumunuza ve cerrahın ameliyatı yönetme konusundaki özel yaklaşımına bağlıdır.

Oluşan Komplikasyonlar İçin Tedaviler

Yemek borusu tıkanıklığı ve yutma güçlüğü (disfaji) tedavisi şunları içerebilir:

Yemek Borusu Tıkanıklığının Giderilmesi

Yemek borusu kanseri, yemek borunuzu daraltmışsa, bir cerrah endoskop ve yemek borusunu açık tutmak için metal bir tüp (stent) yerleştirmek için özel aletler kullanır. Diğer seçenekler ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi, lazer tedavisi ve fotodinamik tedaviyi içerir.

Yemek Borusu Tıkanıklığı ve Yutma Güçlüğü İçin Besin Desteği

Yutmada güçlük çekiyorsanız veya yemek borusu ameliyatı geçirdiyseniz doktorunuz beslenmeniz için, beslenme tüpü önerebilir. Beslenme tüpü, mide veya ince bağırsağınızdan beslenmenizi sağlar, böylece yemek borunuzun kanser tedavisinden sonra iyileşmesi sağlanır.

Yemek Borusu Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasal madde kullanan ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları, yemek borusu kanserli kişilerde genellikle (neoadjuvan) veya ameliyat sonrası (adjuvan) cerrahi olarak kullanılır. Kemoterapi ayrıca radyasyon terapisi ile birleştirilebilir. Yemek borusunun ötesine yayılan ileri kanserli kişilerde, kemoterapi, kanserin neden olduğu belirti ve semptomları hafifletmek için tek başına kullanılabilir.

Kemoterapi yan etkileri, hangi kemoterapi ilaçlarını kullandığınıza bağlı.

Yemek Borusu Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek güçde X ışınları kullanır. Radyasyon tipik olarak vücudunuzun dışından, kanserli hücreleri hedefleyen bir makineden (dış ışın radyasyonu) gelir. Ya da, daha az sıklıkla, radyasyon vücudunuzun içine kanserin yakınına yerleştirilebilir (brakiterapi).

Radyasyon tedavisi çoğunlukla yemek borusu kanserli kişilerde kemoterapi ile birleştirilir. Genellikle ameliyattan önce veya ameliyattan sonra kullanılır. Radyasyon tedavisi aynı zamanda, midenizden yemeklerin geçmesini engelleyecek büyüklükte ki bir tümörün oluşturduğu komplikasyonları azaltmak için de kullanılır. Tedavi, iki ile altı haftada bir günlük radyasyon tedavisini içerir.

Radyasyon Tedavisinin Yan Etkileri

Radyasyonun yemek borusuna yan etkileri arasında, güneş yanığına benzer cilt reaksiyonları, ağrı, yutmada zorluk, akciğerler ve kalp gibi yakın organlarda küçük hasarlar olabilir.

Yemek Borusu Kanserinde Kombine Kemoterapi ve Radyasyon

Kemoterapi ve radyasyon tedavisini birleştirmek, her iki tedavinin de etkinliğini artırabilir. Kombine kemoterapi ve radyasyon aldığınız tek tedavi olabilir veya kombine tedavi ameliyattan önce kullanılabilir. Ancak kemoterapi ve radyasyon tedavilerini birleştirmek yan etkilerin olasılığını ve şiddetini artırabilir.

Yemek Borusu Kanserinde Alternatif Tıp

Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, kanser ve kanser tedavisinin yan etkileri ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, yemek borusu kanseri olan kişiler kanser tedavisi veya büyüyen bir tümörün neden olduğu ağrı yaşayabilir. Doktorunuz, ağrının nedenini veya aldığınız ilaçları kontrol ederek tedavinize devam edebilir. Yine de, ağrı devam edebilir ve tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, ağrı ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Yemek Borusu Kanseri için alternatif tedavi seçenekleri:

Akupunktur

Guided imagery (İmgelemgücü) uygulaması

Masaj

Rahatlama teknikleri

Bu seçeneklerin sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza danışın

Yemek Borusu Kanseriyle Başa Çıkmak ve Destek

Kanser teşhisi ile gelen şok, korku ve üzüntü ile başa çıkmak sizin için biraz zaman alabilir. Önemli kararlar vermeniz gerektiğinden bunalmış hissedebilirsiniz. Zamanla, her kişi kendi kanser tedavi seçeneklerini belirler.

Sizin için uygun olan seçenekleri bulmanıza yardımcı olacak öneriler:

Yemek borusu kanseri tedavisi ile ilgili kararınızı vermeniz için yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun. Doktorunuza kanserin türünü ve aşamasını sorun.

Arkadaşlara ve ailene bağlı kalın. Arkadaşlarınız ve aileniz, kanser tedavisi sırasında sizin için önemli bir destek ağı sağlayabilir. Özofagus kanseri teşhisi hakkında insanlara anlatmaya başladığınızda, muhtemelen yardım teklifleri alacaksınız. Yardımdan hoşlanabileceğiniz şeyler hakkında düşünün, düşük hissediyorsanız ya da yemek hazırlarken yardım edip edemeyeceğiniz biriyle konuşun.

Konuşabileceğiniz, sizi dinleyen birini bulun. İyi bir dinleyici olan yakın arkadaş ya da aile üyeleriniz olabilir. Ya da bir danışmana gidip, korkularınız hakkında konuşabilirsiniz.

Kanserli kişiler için olan bir destek grubuna katılabilirsiniz. Aynı zorluklarla karşılaşan insanlarla birlikte olmak size güç ve cesaret verebilir. Bölgenizdeki gruplar hakkında doktorunuza danışabilirsiniz.

Randevunuz İçin Hazırlanın

Danıştığınız doktor yemek borusu kanseri olduğunuzdan şüpheleniyorsa, durumunuzu değerlendirmeye yardımcı olacak başka, alanında uzman doktorlara yönlendirilebilirsiniz.

Gastroenterologlar

Oonkologlar

Cerrahlar

Radyasyon Onkologları

Randevudan en iyi şekilde yararlanmak için, iyi hazırlanmış olmak önemlidir.

Neler Yapabilirsiniz?

Randevuyu alırken, beslenmenizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şeyler olup olmadığını doktorunuza sorun.

Randevuyu planladığınız nedenden alakasız görünebilecek olsa bile yaşadığınız bütün belirtilerinizi yazın.

Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgilerinizi yazın.

Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza alın, size eşlik eden biri unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Doktorunuza sormak için sorular hazırlayın.

Soruların bir listesini hazırlamak, zamanınızı en iyi şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.

Yemek borusu kanserim nerede?

Kanser ne kadar ilerlemiş?

Patoloji raporunu bana açıklayabilir misin?

Başka hangi testlere ihtiyacım var?

Tedavi seçeneklerim nelerdir?

Her tedavi seçeneğinin potansiyel yan etkileri nelerdir?

Bir uzman görmeli miyim?

Kaynak:Yemek Borusu Kanseri (Özofagus) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?