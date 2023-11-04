Yemek yaparken kaçınmanız gereken davranışlar

YEMEĞİ PİŞİRİRKEN BAHARAT KULLANMAMAK

Yemeği sadece pişirme işleminin sonunda değil, pişirirken de baharatlandırın. Bu lezzet konusunda fark yaratmanıza yardım olacak, yemeğinizi yerken baharatları damağınızda hissedeceksiniz.

TAVANIZI FAZLA DOLDURMAYIN

Fazla dolu bir tava yiyeceklerin buğulanmasına ve kızarmak yerine buharlaşmasına neden olur. Bu sebeple tavanızı doldurmamaya dikkat edin.

DOĞRU TENCERE KULLANMAMAK

Yemek yaparken tencereyi doğru seçin. Yapacağınız yemeğe ve kullanacağınız malzemelere göre tencere seçin. Çünkü en iyi pişirme tüm malzemelerin eşit pişirilmesi sonucu elde edilir.

PİŞİRDİĞİNİZ YEMEĞE SÜREKLİ MÜDAHALE ETMEK

Pişirme sırasında yemeği sürekli karıştırmak ya da tavayı sallamak doğru değildir. Bu yemeğinizin doğru pişmesini engelleyebilir.

YEMEK PİŞİRİRKEN TADIM YAPMAMAK

Yemeğinizin baharatdengesini ve kıvamını anlamak için yapacağınız en doğru hamle tadım yapmaktır. Tadım yapmadığınız takdirde, lezzetiyle ilgili fikir sahibi olmak mümkün olmayacaktır.

SEBZELERİ ÇOK HAŞLAMAK

Sebzeleri gereğinden fazla haşlamak, besin değerlerini kaybetmesine sebep olur. Bunun yerine az miktarda su kullanıp kaynama noktasına geldiğinde sebzeleri içine atmayı deneyin.

YAĞI ÇOK FAZLA ISITMAK

Yüksek ısı yağda kanserojenlerin meydana gelmesine neden olur. Bu nedenle kızartma yaparken yağı, dumanlanma noktasına kadar ısıtmaktan kaçının.

MAKARNAYI AZ TULU SUDA HAŞLAMAK VE SÜZERKEN YIKAMAK

Birçok insanın severek tükettiği makarnayı bol tuzlu suda haşlamalısınız. Çünkü haşlama sırasında tuzlar, makarna hamuruna yapışır. Az miktarda tuz kullandığınızda makarnanız lezzetsiz olacaktır. Ayrıca makarnanın suyunu süzdükten sonra makarnayı yıkamaktan kaçının.