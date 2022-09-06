Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti!

Yemek yapmadığı gerekçesi ile birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp eden zanlı Türker Batural tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlı Türker Batural'ın "Ciddi darp" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Kırgeç, zanlının 04 Eylül 2022 tarihinde, saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'daki ikametgâhı içerisinde sevgilisi olan I. A. P'yi kendisine yemek yapmadığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu darp ettiğini belirterek, müştekinin başına doğru vurup alnının morarmasına yol açtığını kaydetti. Zanlının, müştekinin kollarından ve gövdesinden tutup evin çeşitli yerlerine doğru ittirdiğini de dile getiren Kırgeç, kadını vücudunun muhtelif yerlerinde yüzeysel sıyrıklar oluşmasına sebebiyet vermek sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini vurguladı.

Polis, olayın bilgilerine 05 Eylül 2022 tarihinde geldiğini ifade ederek, müştekinin aynı tarihte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde fiziki muayeneden geçirildiğini ve vücudunda darp ile cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi. Polis zanlının yine aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiğine dair çevre şahadeti bulunduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığından davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 150 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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06/09/2022 12:34