Yemekte sürpriz konuk

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün akşam saatlerinde yapacağı KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı’nda Mustafa Akıncı’nın vereceği akşam yemeğinde sürpriz bir ismin daha katılacağı öğrenildi.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre yemeğe siyasi parti başkanlarının yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de katılacağı ifade edildi. Kaynaklar yemekte enerji konusunun da konuşulacağını belirtirken Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi noktasında görüşmelerin yapılacağı sebebiyle Erdoğan’ın kabinesindeki enerji bakanının da toplantıya katılacağı ifade edildi.