Yemen'de akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti
YAYIN TARİHİ:
12/01/2025
Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Yemen'in Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
YAYIN TARİHİ: