Yemen'de akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

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12/01/2025

Yemen'de akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yemen'in Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.

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TAGS: Dünya, yemen, patlama
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