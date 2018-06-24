Yemen'de bazıları kadın kılığında 52 Afrikalı göçmen yakalandı

Hizam Emni güçleri, Redfan ilçesinde bazıları kadın kılığındaki 52 göçmeni yakaladı.

Aden'den Ed-Dali iline geçmek için 4 otobüsle yola çıkan 3'ü kadın 52 göçmenin, Aden ile Lahec arasındaki kontrol noktalarında şüpheli ve tedirgin tavırlarının dikkat çektiği belirtildi.

Lahec'teki kontrol noktasında araçtakiler arandı ve kaçak göçmenler yakalandı.

Göçmenler ve onları taşıyan otobüs şöförlerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine geçme hayaliyle Yemen'e gitmeye çalışan Afrikalı göçmenlerin bir kısmının, 2014'ten bu yana çatışmaların yaşandığı Yemen'de kaldığı aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de iç savaşın sürdüğü ve ekonomik şartların iyice bozulduğunu belirtmiş, Yemen'e başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Sudan ve Eritre gibi Afrika ülkelerinden giden sığınmacıların durumundan endişe edildiği açıklanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan İran destekli Şii Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA