Yemen'de düğün salonunda patlama: 5 kadın hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Aden havalimanında gerçekleşen patlamanın ardından Yemen'in Hudeyde kentinde düğün salonuna top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın yaşamını yitirdiği açıklandı.

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02/01/2021

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Yemen'de düğün salonunda patlama: 5 kadın hayatını kaybetti

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Hudeyde kentindeki düğün salonu Husiler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 5 kadının hayatını kaybettiği, 7 kadının yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, saldırının Hudeyde kentinin doğusunu kontrolü altında tutan Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin hakimiyetindeki Hudeyde kenti Vali Vekili Muhammed Kahim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının arkasında Yemen hükümetini destekleyen güçler olduğunu öne sürdü.

Hudeyde kentinin merkezini Husiler kontrol ediyor, güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

02/01/2021 12:13
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TAGS: Yemen, düğün, saldırı, patlama
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