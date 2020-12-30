Yemen’de havalimanında patlama

Arap Baharı’ndan beri kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Yemen’de yılın son günlerinde yine patlama ve silah sesleri yükseldi…

Yakın bir zamanda kurulan Yemen hükümetindeki kabine üyelerinin Suudi Arabistan’dan ülkeye döndüğü sırada bulundukları Aden Havalimanı’nda patlama ve silah sesleri duyuldu.

Aralarında Başbakan Maeen Abdülmalik’in de olduğu kabine üyeleri başkanlık sarayına gönderildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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30/12/2020 13:36