Yemen'de sular durulmuyor

Yerel kaynaklardan verilen bilgiye göre, İran destekli Husiler, Hizam el-Emni güçlerinin Dali kentindeki askeri mezuniyet törenini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Suriye sınırına yakın mevzilerine yönelik hava saldırısında 6 terörist öldürüldü.

Musul vilayetinde görevli yüzbaşı polis Faysal el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının vilayetin güneyindeki Hazır ilçesi sınırında bulunan DEAŞ mevzilerini hedef aldığını söyledi.

Cuburi, operasyonda 6 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Aralık 2017'de Irak'ta elinde tuttuğu toprakları kaybettikten sonra yeraltına çekildiği ve gizlenmek için seçtiği noktalar arasında Hazır ilçesinin Suriye'ye açılan çöl bölgeleri de bulunuyor.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün başta Kerkük olmak üzere Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

29/12/2019 17:55