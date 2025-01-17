Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflerine saldırdıklarını açıkladı
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17/01/2025
Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv, Askalan ve Eylat şehrine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.
Sözcü Seri, "İsrail'deki Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 saldırı gerçekleştirdiklerini" belirtti.
Seri, Husilerin aynı zamanda, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ı hedef alan bir İHA saldırısı düzenlediklerini ifade etti.
Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Umran kentini hedef alan 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
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