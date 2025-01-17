Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflerine saldırdıklarını açıkladı

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17/01/2025

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflerine saldırdıklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv, Askalan ve Eylat şehrine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, "İsrail'deki Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 saldırı gerçekleştirdiklerini" belirtti.

Seri, Husilerin aynı zamanda, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ı hedef alan bir İHA saldırısı düzenlediklerini ifade etti.

Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Umran kentini hedef alan 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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