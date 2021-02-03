Yemeneci’nin “Özgürlüğe Çağrı” İsimli İlk Şiir Kitabı Yayımlandı

Cemal Akşid Yemeneci’nin “Özgürlüğe Çağrı” isimli ilk şiir kitabı Mirtu Yayınları’ndan yayımlandı.

Yaşama dokunuşların kaleme alındığı şiirlerin yer aldığı ve şairin memleketine dair özlemlerinin yer aldığı kitap, hafta başından itibaren tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Serkan Soyalan’ın yayına hazırladığı kitap, 60 sayfadan oluşuyor.

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03/02/2021 13:33