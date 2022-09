Yemin ederek görevlerine başladılar

Yüksek Adliye Kurulu tarafından Kaza Mahkemesi Başkanlığına terfi ettirilen Hasan Dağlı; Kıdemli Yargıçlığa terfi ettirilen Mine Güçlüer ve Yargıçlığa atanan Nuray Necdet, Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Böylelikle önceden Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı olan Hasan Dağlı Kaza Mahkemesi Başkanı; Kaza Mahkemesi Yargıcı olan Mine Güçlüer Ozankaya Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı ve Avukat olan Nuray Necdet de Kaza Mahkemesi yargıcı olarak görevlerine başlamış oldu.

Hasan Dağlı, İskele Kaza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapacak.

-Şefik: "Yargı tam teşekküllü şekilde yoluna devam edecek"

Saat 09.30’da düzenlenen yemin töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2002-2023 Adli Yılı'nın ilk günü olan bugünün yargı için önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe’nin dün Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek aralarına katıldığını hatırlatan Şefik, bugün Hasan Dağlı, Mine Güçlüer ve Nuray Necdet’in yemin ederek göreve başlamalarının ardından yargının yargıç sayısı açısından tam teşekküllü şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.

Şefik yeni adli yılın tüm meslektaşlarına camialarına ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını da diledi.

-Kaza Mahkemesi Başkanlığına atanan Hasan Dağlı’nın özgeçmişi

16 Eylül 2022 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Hasan Dağlı, 28 Haziran 1976 tarihinde Gazimağusa’da doğdu.

Lise öğrenimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans yaptı. 1998-1999 yılında Southampton Üniversitesi’nden Wolverhampton Üniversitesi’ne yatay geçiş yapıp 2000 yılında hukuk bölümünü “senior status” olarak tamamladı. 2002 yılında Londra’da Inns of Court School of Law’da Bar Vocational Course’u tamamladı. KKTC’ye döndükten sonra 2006 yılında stajını yapıp 2007 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra avukatlık kaydını yaptırdı.

17 Ekim 2011 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına 1 Temmuz 2017’de Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atandı. Yargıçlığı süresince Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Gazimağusa Kaza Mahkemesi, Gazimağusa ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi ve son olarak yine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görev yaptı. 2022-2023 Adli Yılında ise İskele Kaza Mahkemesi’nde görevini sürdürecek.

Hasan Dağlı İngilizce biliyor.

-Kıdemli yargıçlığa atanan Mine Güçlüer’in özgeçmişi

Bugünden itibaren Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atanan Mine Güçlüer Ozankaya, 13 Eylül 1984’te Gazimağusa’da doğdu. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve stajını müteakip Ekim 2006’da avukat olarak kaydoldu. 2007-2009 tarihlerinde University of Southampton’da deniz hukuku alanında master yaptı.

5 Ocak 2015 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandı. Yargıçlığı süresince, Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan Mine Güçlüer Ozankaya, evli ve 2 çocuk annesi olup yabancı dil olarak İngilizce biliyor.

-Yargıçlığa atanan Nuray Necdet’in özgeçmişi

Yine bugünden itibaren Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Nuray Necdet, 13 Ağustos 1994'te Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini The English School’da tamamladıktan sonra, İngiltere’de University of Leicester Hukuk bölümünden 2015 yılında mezun oldu. 2020-2021 yıllarında University of London’da Rekabet Hukuku konusunda yüksek lisans yaptı. Stajını müteakip 14 Ekim 2016 tarihinde avukat olarak kaydoldu.

Bu göreve atanıncaya kadar avukatlık mesleğini icra eden Nuray Necdet, İngilizce ve Fransızca biliyor.

