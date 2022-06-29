Yemlik arpaya kilo başına 1.50 TL sübvansiyon

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29/06/2022

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Yemlik arpaya kilo başına 1.50 TL sübvansiyon

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Temmuz 2022 ayı sonuna kadar zahire alımlarına devam edecek olup, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında varılan mutabakat uyarınca 01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yemlik arpa satışlarında kilo başına 1.50 TL sübvansiyon uygulamasına başlanacaktır.

Bu bağlamda, Toprak Ürünleri Kurumu 01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yemlik arpa satış fiyatına kilo başına 1.50 TL sübvansiyon uygulayacaktır.

29/06/2022 17:09
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TAGS: arpa, sübvansiyon
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