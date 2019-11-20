Yenal Senin: Serdar Bey’in olayı olmamış gibi göstermesini anlamlandıramıyorum

Halkın Partisi'de Genel Sekreteri Yenal Senin dörtlü hükümet döneminde yaşanan "arsa olayı"yla ilgili açıklama yaptı

Senin "kendi verdikleri belgede GİZLEDİKLERİ ya da en iyi ihtimalle YAZMAYI UNUTTUKLARI ilave bir 60 dönüm arazi kiralaması DAHA dün yayınlanan sözleşmelerle ortaya çıkmıştır. Belge ortada dururken gözümüzün içine baka baka bunun aksini savunmaya çalışanların var olması kabul edilemez." dedi.

Yenal Senin'in açıklaması şöyle:

Öte yandan TDP Milletvekili Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Erkut Şahali'de dün akşam şu açıklamaları yapmışlardı

20/11/2019 10:00