Yengeç burcunda tam Güneş tutulması nedir?

2 Temmuz 2019 Yengeç burcunda tam Güneş tutulmasının astrolojideki anlamı nedir? Güneş tutulmasının astrolojik açıdan hayatımıza etkileri, getirileri ve olumsuz yansımalarını Astrolog Nigar Bostan anlatıyor.

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AY DÜĞÜMLERİ

Astrolojide tutulmalar, “Ay düğümleri”nin bulunduğu burçlar üzerinde meydana gelirler. Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılan Ay Düğümleri ise Ay’ın Dünya’nın yörüngesinde dönerken yörünge eksenini kestiği fiktif noktalardır.

Olasılıklar üzerine kurulu, gökyüzünde olan bitenin insan yaşamına olan yansımasını inceleyen, sözde bilim ya da kadim bir öğreti olarak kabul edilen astroloji, hayat yolculuğumuza ışık tutmak için Ay Düğümleri'nden faydalanır.

Kuzey Ay düğümü eski ile yeninin sentezlendiği, yeni fikirlerin harmanlandığı ve riske girerek büyüyeceğimiz alanları ifade eder. Yeni bir deneyim alanıdır. Adeta burada yeniden doğarız.

YENGEÇ VE OĞLAK DÖNEMİ

Güney Ay düğümü ise, kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz davranış ve alışkanlıklar bütünü olarak karşımıza çıkar. Bizi ileri götürmeden olduğumuz yerde saydırır. Halbuki kalıpları kırmak için bu konforlu alanı terk etmeye ihtiyaç vardır.

Bu iki zıt uç noktayı bir alım, sindirim, özgürleşme ve sağaltım alanı olarak değerlendirebiliriz. Yeniliğe adım attığımız her şey bizi eskiyle vedalaşmaya itecektir. İşte bu perspektiften baktığımızda Kuzey Ay düğümünün Yengeç’te, Güney Ay düğümünün ise Oğlak’ta olduğu bir dönemden geçmekteyiz.

YAŞAMSAL KARARLAR

Ay düğümlerinin döngüsel süreci tamamlaması 19,5-20 yıl aralığında gerçekleşir. Ay düğümlerinin bulunduğu burç aksı üzerinde de yılda 2 defa Ay ve Güneş tutulması meydana gelir. İlk tutulma herkesin hayatında bir yaşam teması başlatır ve bu tema 1,5 yıllık süreçle olgunlaşıp evrim sürecinden geçer. İlginç bir şekilde de 19,5-20 yıl öncesiyle orta nokta olan 9,5-10 yıl aralığında yaşanılan olayların benzerini deneyimletir. Ya da o yıl başlayan bir konunun vardığı noktanın altını çizer.

2019 yılında sevgi, şefkat, aile bağları, sorumlukluklar, geleneksel değerleri temsil eden Oğlak ve Yengeç’te gerçekleşen tutulma temasının ilki 13 Temmuz 2018’de meydana gelmişti. Bu tarih 6 Ocak’taki Güneş tutulması ile tetiklenip, bugüne kadar geçen sürede pek çok yaşamsal karara öncülük etti.

TOPLUM YARARINA HAREKETLENME

2 Temmuz’daki tutulma haritasında yaşam enerjisi Mars’ın da 0 derece Aslan’da duruşu, sevdiklerimizi koruyup kollarken lider ve kararlı bir tavırla hareket edeceğimizi de gösteriyor. Toplulukları yöneten, vizyoner ve gururlu Aslan, bu sefer ailevi değerleri korumak, kollamak ve sahip çıkmak amacıyla harekete geçecek. Tutulma haritasında yükselen Kova burcu ise, duygularla, düşünceleri bir potada eriteceğimizi de simgeliyor. Türkiye’nin de yükselen burcunun Yengeç olduğunu göz önünde bulundurursak, ülkemizde de toplum menfaatini gözeten hareketlenmelere şahit olabiliriz. Diğer ülkelerle ilişkilerinde Ocak’tan beri süregelen diyaloglarda birtakım sonlanmalar ve yeni bir düzene geçme çabası gözlemlenebilir.

AŞIRI HARCAMADAN KAÇINMA DÖNEMİ

Demek her ülke ve her birey kendi yaşam yolculuğunda, Yengeç-Oğlak aksının sunduğu kimliği bulmak, kendi isteklerini ortaya koymak, kişisel görüşleri gerçekleştirmek, halkının çıkarlarını ve haklarını korumak isteyecek.

Her birimiz, çevremiz tarafından onaylanmak isteği duyup; bugüne kadar geliştirdiğimiz yetenekleri kendimiz kadar çevremizdekiler için de ortaya koymak isteyebiliriz. Zira tutulma korumacı, şefkat dolu Yengeç’in 10 derecesinde yani ilk dekanında meydana geliyor. Dolayısıyla sevgiyle yaklaştığımız herkese yetebilmek adına aşırılığa kaçmamalıyız. Aşırı harcamalardan kaçınmalıyız. Ayrıca kendimizi hiçe sayıp başkaları için sınırsız fedakarlıkta bulunmamalıyız. Aksi takdirde hayal kırıklığıyla karşılaşabiliriz. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Belki bir doğal seleksiyon döneminden geçireceğiz hayatımızı. Yanımızda tutmak istediğimiz kişi ve değerlere sahip çıkmayı öğreneceğiz. Etrafımızda gerçekten bizi seven kim varsa onlar kalacak

KABUK DEĞİŞİMİ BAŞLAYACAK

Topluluklar içinde bireyin önem kazandığı bir süreci deneyimleyebiliriz. Ayrıca gökyüzünün aniliklere açık, yenilik peşinde koşan etkisi de bu heyecanlı ateşlenmeye güçlü bir destek verecek.

Bugüne kadar lider konumda olanların da durumlarını sorgulayacakları, bir kabuk değişiminin süreci global etkilerini de göstermeye başlayacak. Dünya üzerindeki liderlerin yaptırımları ve güçleri yönettikleri halk ve topluluklar arasında yeniden masaya yatırılıp sorgulanacak. Demokrasinin getirdiği hak, hukuk, adalete dayanan sistemlerde liderler kendilerini daha derin boyutta halka anlatma ihtiyacı duyabilecekler ya da liderliklerini barışçıl bir seçimle seleflerine devretmeyi içselleştirecekler. Bir yıl önce başlayan bu tutulma serisi meyvelerini olgunlaştıracak ve Aralık 2019’da hasadını verecek.

4 BURÇ DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Tutulmadan tüm burçlar etkilense de öncü aksları kullanan Koç-Yengeç-Terazi-Oğlak’lar daha derin dönüşüm yaşayacaklar.

Ayrıca sağlık alanında, sindirim, kemik, eklem ve cilt problemlerine karşı hassas olunabilir. Ailedeki yaşlı bireylerin kronik sağlık sorunlarıyla uğraşmak yada miras konularını ele almak zorunda kalabiliriz.

Tutulmaların çok yüksek enerjiyi açığa çıkardıkları doğrudur. Dolayısıyla doğal döngüleri takip etmek için gökyüzü hareketlerinden yararlanan eski insanlar, bu dönemleri çok olumlu olarak değerlendirmemişlerdir. Zorlayıcı, koparıcı etkilerinin fazla olduğuna inanmışlardır. Zira gezegen hareketlerinin aynı noktaya ulaştıklarında bazen yapıcı bazen de yıkıcı temaları tetiklediği saptanmıştır. Fakat bu saptamaların hiçbiri laboratuvar ortamında doğrulanamadığı için, varsayımsal bilgiler olarak kalmıştır. O yüzden de 2001 yılında Yengeç burcundaki tutulmanın getirdiği sonuçları şimdi de yaşayacağız yargısı bir olasılıktan öteye gidemez.

KÜSKÜNLÜKLERİ BİR KENARA BIRAKIN

Tam Güneş tutulmasında her bireyin ailesiyle daha çok kenetlendiği, sevgi ve şefkatle yeni yatırımlara yöneldiği, bir sürece adım atmasını yürekten dilerim. İçinizdeki sevgi topunu, küskünlükleri bir kenara bırakarak dışarı yansıtma zamanı. Hepiniz içinizdeki neşe-keyif-coşkuyu sevdiklerinizle cömertçe paylaşın!