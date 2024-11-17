Yeni ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kıbrıs dosyasına hakim

Yeni Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kıbrıs dosyasına hakim olduğu ve senatör olduğu dönemde, Kıbrıs konusunda bazı girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yeni Trump Hükümeti’nde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen ve ocak ayında göreve başlayacak olan Rubio’nun Kıbrıs sorunu, Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili güçlü tezleri bulunduğunu ve Rubio’nun bu göreve seçilmesinin Güney Kıbrıs’ta memnuniyet yarattığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın Donald Trump’ın ABD Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından, tüm dikkatini dış politikadaki grubunda kimlerin yer alacağına yönelttiğini; başta Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin yükselişe geçmesinde büyük katkısı bulunan Mike Pompeo’nun Dışişleri Bakanı olacağına dair beklentilerin olduğunu, ancak beklenenden daha iyi bir ismin, yani Rubio’nun bu göreve getirildiğini kaydetti.

Rubio’nun Dışişleri Bakanı olmasının, iki ülke arasında başlatılan stratejik diyalog, bazı askeri anlaşmaların ileri götürülmesi, kara para aklamayla mücadele konusundaki iş birliği ve benzeri konular açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirten gazete, Rubio’nun geçmişteki icraatını da aktardı.

Gazete, Rubio’nun senatörlük görevinde olduğu 19 Temmuz 2024’te, meslektaşlarıyla birlikte Maraş konusunda mektup hazırlayarak ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiğini ve mektubunda, Maraş’taki “Türk tahriklerinin” sona ermesi için müdahale edilmesini talep ettiğini yazdı.

Rubio ve meslektaşlarının aynı mektupta, Türk tarafının iki devletli çözüm önerisinin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını baltaladığını ifade ettiğini belirten gazete, Rubio’nun 9 Şubat 2021’de ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirenlerden biri olan ve FETÖ terör örgütüyle bağlantısı bulunan basketbolcu Enes Kanter için hazırlanan mektuba imza koyduğunu kaydetti.